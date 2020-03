Rems-Murr-Kreis Coronavirus: „Die Verschärfungen sind richtig“

„In Schorndorf ist es nicht harmloser als anderswo“

Bei der Schorndorfer Stadtverwaltung bereitet man sich jedoch schon seit einigen Tagen auf noch krassere Ausgangsbeschränkungen vor, die womöglich das Wochenende über noch kommen werden, so Hemmerich. Man sei in permanentem Austausch mit dem Städte- und Gemeindetag und mit dem Innenministerium. Auf jeden Fall würden die Kontrollen in Schorndorf vom Ordnungsdienst der Stadt und der Landespolizei im gesamten Stadtgebiet weiter verstärkt. Denn eines müsse allen klar sein, sagt Hemmerich mit Nachdruck: „In Schorndorf ist es nicht harmloser als anderswo.“

Für den Schorndorfer Wochenmarkt, der an diesem Samstag stattfinden soll, wird es Handzettel geben, um Wochenmarktgänger daran zu erinnern, dass sie sich nicht in Gruppen treffen, Abstand halten und nach dem Einkauf gleich nach Hause gehen sollen. „Wir versuchen“, sagt Hemmerich weiter, „mit allen Mitteln aufzuklären.“

Waiblingen und Weinstadt bereiten sich auf Ausgangssperre vor

Der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky ist am Freitagnachmittag persönlich rund eineinhalb Stunden durch die Stadt gefahren, um zu überprüfen, wie sehr sich die Menschen daran halten, sich nicht an öffentlichen Plätzen aufzuhalten. Er war unter anderem in der Talaue, auf Schulhöfen und Vereinsanlagen. „Überall herrscht große Disziplin“, freut sich Hesky. Was eine drohende Ausgangssperre angeht, schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Auf der einen Seite wünscht er sich, dass sich die Menschen durch Appelle besser verhalten. Auf der anderen Seite ist er bereit, auch drastische Maßnahmen mitzutragen. Den Ordnungsdienst stockt Hesky bereits mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen auf, damit die Kollegen, die von 6 bis 22 Uhr im Einsatz sind, entlastet werden.

Die Weinstädter Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben gehofft, dass die bisherigen Maßnahmen und Einschränkungen ausreichen. „Obwohl viele Bürger sich an die Verordnung halten, bringen manche Bürger den Erfolg der Verordnung durch ihr unverantwortliches Verhalten in Gefahr“, schreibt Pressesprecher Holger Niederberger. Bereits am Freitag arbeitete das Weinstädter Ordnungsamt im Schichtdienst, um die bereits angeordneten Maßnahmen nach Niederbergers Angaben strikt und unnachgiebig umzusetzen. Bei einer möglichen Ausgangssperre werde das Ordnungsamt diese Maßnahmen verstärken und darüber hinaus die enge Zusammenarbeit mit der Polizei noch ausweiten. Auch behält sich die Stadt Weinstadt bei einer Ausgangssperre vor, zusätzlich personelle Verstärkung über Sicherheitsdienste zu organisieren.

Landrat: „Bedrohung ist unsichtbar – Solidarität muss sichtbar werden“

Landrat Dr. Richard Sigel appelliert nach weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Landesregierung an die Menschen im Rems-Murr-Kreis, sich solidarisch zu verhalten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. „Die Bedrohung ist unsichtbar, deswegen muss unsere Solidarität umso sichtbarer werden“, so Sigel. „Ich rufe daher alle Menschen in unserem Landkreis auf, den dringenden Empfehlungen der Behörden Folge zu leisten und zu Hause zu bleiben. Vermeiden Sie Gruppenansammlungen, halten Sie Abstand voneinander und verlangsamen Sie so die Ausbreitung des Coronavirus.“

Diese Maßnahmen dienten in erster Linie dazu, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und so genug Kapazitäten für schwer Erkrankte zu haben. Sigel betonte: „Dies ist die Zeit, in der wir zuerst an andere denken müssen: die älteren Menschen, die Arbeitskräfte in den Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern, die Kassiererinnen und Kassierer - ihnen allen können wir helfen, indem wir zu Hause bleiben und nur falls unbedingt nötig vor die Tür gehen.“

Diese Pandemie könne man nur gemeinsam besiegen, so der Landrat. Deswegen wurden im Rems-Murr-Kreis bereits viele Kräfte gebündelt und man steht zusammen. Aktuell unterstützen zum Beispiel die Rems-Murr-Kliniken den Rettungsdienst mit medizinischer Schutzkleidung, nachdem dort die Lager leer sind. Ein gemeinsamer Aufruf mit der IHK-Bezirkskammer an die Unternehmen im Kreis, bei der Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung zu unterstützen, ist auf viel positive Resonanz gestoßen. Und das Landratsamt hat eine zentrale Registrierungsstelle für medizinische Fachkräfte eingerichtet, die freiwillig helfen möchten, damit schnell auf zusätzliches Personal zurückgegriffen werden kann.

Mit Blick auf das Gesundheitssystem sagte der Landrat: „Insbesondere unser Personal in den Rems-Murr-Kliniken, beim Rettungsdienst, im Gesundheitsamt und die niedergelassenen Ärzte – sie alle arbeiten derzeit teilweise rund um die Uhr, um bestmöglich mit der Pandemie umzugehen und das Schlimmste zu verhindern. Es sind daher alle aufgerufen - auch junge Menschen -, Solidarität gegenüber diesen Menschen zu zeigen, die ihnen im Notfall jederzeit zur Seite stehen.“

Winnender OB würde Ausgangssperre begrüßen

Der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth schätzt die Versammlungsverbote auf öffentlichen Straßen und Plätzen als noch „mildere Form“ einer anstehenden Ausgangssperre ein. Notwendige Besorgungen, Arztbesuche, Wege zur Arbeit, individuelle Spaziergänge oder Radtouren und Ähnliches – mit der Familie oder allein – seien noch erlaubt. In der schärfsten Form einer Ausgangssperre sei es so, „dass überhaupt keine privaten Wege außer Haus mehr möglich sind und nur noch die Polizei, Ordnungs-, Rettungs- und Versorgungsdienste unterwegs sind“.

Als Stadtverwaltung müsse man Landesverordnungen aller Art „so nehmen, wie sie kommen, und dann als Stadtverwaltung zusammen mit der Polizei pragmatisch und konsequent umsetzen“.

Holzwarth findet die aktuellen Verschärfungen richtig. Er würde allerdings auch eine noch strengere Ausgangssperre begrüßen: „Je früher und drastischer, desto hilfreicher“ wäre diese, weil sie eine massive Reduzierung von nicht zwingend notwendigen Sozialkontakten zur Folge hätte und zur Eindämmung des Infektionsgeschehens „wirklich sehr hilfreich“ wäre.