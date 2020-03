Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Es nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf

vier in Weinstadt, je drei in Schorndorf und in Remshalden,

je zwei in Winterbach, Kernen, Rudersberg, Aspach und Weissach im Tal,

je eine in Murrhardt, Korb, Winnenden, Leutenbach, Allmersbach, Berglen, Urbach, Kaisersbach und Oppenweiler.

Insgesamt sind im Kreis 110 Menschen offiziell infiziert. Derweil wurden im Corona-Testzentrum Schorndorf seit Betriebsstart am 5. März 780 Abstriche genommen.

Wie ist diese stürmische Entwicklung zu deuten?

Der Satz fiel en passant, er fand sich am Mittwoch eingegraben in einer längeren Pressemitteilung des Landratsamts: Die Rems-Murr-Kliniken, erklärte deren Geschäftsführer Marc Nickel, seien nicht mehr in der Containment-Phase, sondern in der Protection-Phase.

Was bedeutet das?

Laut dem Robert-Koch-Institut spricht man von der Containment-Phase (Eindämmungsphase), wenn nur vereinzelte, locker über eine Gegend verstreute Infektionsfälle auftauchen und die Ursache meist konkret zurückverfolgbar ist – beispielsweise, weil jemand zuvor in einem Risikogebiet war. Es geht in dieser Phase darum, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen. Das bringt kostbare Zeit, um in den Kliniken Behandlungskapazitäten auszubauen.

In Phase zwei hingegen – Protection, auf Deutsch: Schutz – geht es angesichts hochschnellender Zahlen darum, die medizinische Versorgungsmaschine so leistungsfähig und effizient wie möglich schnurren zu lassen. Das bedeutet unter anderem: Bei Corona-Tests kommen die Menschen zuerst dran, die aufgrund ihres allgemeinen Gesundheitszustands ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen.

Danach käme die Mitigation- oder Folgenminderungs-Phase. Laienhaft könnte man das wohl so übersetzen: Schadensbegrenzung. Es gilt nun schlicht, so gut wie möglich zu helfen und eine Überlastung des Versorgungssystems zu verhindern.

Die Lage ist also ernst – worauf kommt es jetzt dringend an?

Man kann es nicht oft genug und nicht dringlich genug sagen: Der Anordnung, Sozialkontakte auf das Nötigste zu reduzieren, ist unbedingt Folge zu leisten, das ist jetzt entscheidend wichtig.

Die grüne Landtagsabgeordnete Petra Häffner aus Schorndorf berichtet konsterniert: Noch immer sehe sie Jugendliche, die sich in Parks zu großen Gruppen zusammenfinden, oder Pulks aus 70-Jährigen, die auf dem Wochenmarkt leutselig die Köpfe zusammenstecken. Viele Leute hätten „den Schuss immer noch nicht gehört“. Ähnliches, sagt Häffner, höre sie parteienübergreifend von Landtagskollegen aus allen Gegenden Baden-Württembergs.

Droht demnächst eine Ausgangssperre?

Noch einmal Petra Häffner: „Wenn es uns nicht gelingt“, die neuen Umgangs- oder besser Nichtumgangs-Regeln wirklich konsequent umzusetzen, dann „werden wir eine Ausgangssperre bekommen“.

Corona und Flüchtlingsheime: Besteht da Grund zur Sorge?

Ja. Falls in einem Flüchtlingswohnheim ein Infektionsfall auftreten sollte, fände das Virus fantastische Verbreitungsbedingungen, weil sich in solchen Gemeinschaftsunterkünften mehrere Menschen Zimmer, Bad und Küche teilen. Deshalb wird der Landkreis wohl eine Spezial-Unterkunft ausschließlich für Asylbewerber in Quarantäne einrichten – eine Immobilie mit 65 Plätzen ist schon ins Auge gefasst.