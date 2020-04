Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Gute Nachrichten in der Krise

Die Weitsicht zahlt sich jetzt aus.

„Alles ist vorbereitet“: Die Lage vor den Ostertagen

„Entspannt“, das sei ein „schwieriges Wort“ in diesen Zeiten, sagt Sigel. Zumal er unter dem Eindruck eines Verlustes steht: Ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes ist nach einer Corona-Infektion verstorben, er hatte erst vor kurzem seinen 60. Geburtsstag gefeiert, fit, gesund. Auch die Verlegung in eine hochspezialisierte Lungenklinik in Kassel half nicht mehr.

Sigel also neigt gewiss nicht zum Abwiegeln – und doch gibt es vieles, das ihn derzeit „ein Stück weit zuversichtlich“ stimmt. „Wir haben es bisher geschafft, Zustände wie in Italien zu vermeiden“; es gibt Anzeichen, dass das weiterhin gelingen wird.

Rems-Murr-Kliniken: "Die Konzepte stehen"

Um den 20. April dürfte die Belastungsspitze in den Rems-Murr-Kliniken erreicht sein. „Wir arbeiten seit Wochen auf dieses Szenario hin.“ Längst sind verschiebbare Operationen abgesagt, längst gibt es eine Liste mit 600 medizinisch vorgebildeten Leuten, die bei Personalnot mithelfen können, längst wurde die Zahl der Beatmungsplätze fast verdreifacht, von 32 auf 85.

Das Worst-Case-Szenario geht von 200 stationären Fällen und 100 Intensivpatienten gleichzeitig aus. Momentan ist es noch vergleichsweise ruhig in den Kliniken: etwa 70 Infizierte, rund 20 von ihnen Beatmungspatienten. Manche Beschäftigten haben in den vergangenen Tagen gar noch Überstunden abgebaut. Es gibt derzeit „kein tägliches Krisenstabstreffen mehr“, denn es ist „alles vorbereitet. Die Konzepte stehen.“

Gut aufgestellt bei der Schutzausrüstung

Und Schutzausrüstung? Wir sorgen dafür, hat Jens Spahn signalisiert, wir sorgen dafür, hat das Land erklärt – bislang kamen drei „sehr überschaubare Lieferungen“; hätte der Kreis sich auf die Versprechen verlassen, „wären wir heute verlassen“.

Aber „wir haben uns seit Anfang März selber gekümmert“. Deshalb gibt es jetzt eine gute Nachricht; und eine sehr gute.

Die gute: Sigel und Co. haben früh eine erste Ladung mit 50 000 Schutzmasken erhalten; vor kurzem eine weitere mit 100 000; noch eine Großbestellung soll bald kommen. Damit herrscht für Kliniken und Rettungsdienste „definitiv Betriebssicherheit“. Die sehr gute: Seit Dienstag werden aus diesen Beständen auch Pflegeheime mitversorgt, die Verteilung ist bereits angelaufen. Wie es aussieht, kann der Kreis „alle Bedarfe bedienen“, die Heime angemeldet haben. Damit wäre auch dort „nicht nur über Ostern der Betrieb safe“.

Weshalb sah Sigel die Zukunft so früh heraufdämmern? Seine Schwester lebt mit ihrer Familie in Shanghai – er war emotional „einfach nah dran“, hörte von „Home-Schooling“, Masken, Isolation, habe all das „reflektiert“ und folgerte: „Man kann vieles lernen“ von den asiatischen Ländern. Den „Blick über den Tellerrand“ findet er „grundsätzlich wichtig“. Auszubildende des Landratsamtes absolvieren Praktika im Ausland, auch in Asien. Das helfe, sich „hier und da selbst zu hinterfragen“.

Abstand halten, wach bleiben: Die weiteren Aussichten

Werden wir bald „zur Normalität zurückkehren?“ So schnell nicht, glaubt Sigel. „Wir werden uns weiter sehr viele Gedanken machen müssen, wie wir uns organisieren, damit das Virus uns nicht wieder einholt. Wir haben noch einiges vor uns.“ Die Rechnung sei ganz einfach: Solange kein Impfstoff gefunden ist, muss eine „Durchseuchung“ der Gesellschaft von etwa 60 Prozent erreicht werden, erst dann sind genug Leute immun. 60 Prozent der Deutschen: Das sind etwa 50 Millionen Menschen. Bislang haben sich gut 100 000 offiziell infiziert.

Vielleicht wird diese Krise uns aber auch helfen und wecken: Vielleicht wird sie uns ermuntern, endlich ernsthaft nachzudenken über einige grundsätzliche Fehlentwicklungen. Über die traurig unangemessene Bezahlung von Pflegepersonal zum Beispiel. Oder über das seit Jahrzehnten politisch gewollte Wirtschaftlichkeitsdiktat, dem unsere Krankenhäuser unterworfen sind. Oder über die Rentabilitäts-Scheinlogik, die dazu geführt hat, dass wir die Produktion von Schutzausrüstung in andere Länder verlagert haben, Hauptsache „möglichst billig“, egal, in „welche Abhängigkeiten“ uns das bringt.

Lernen wir aus der Krise? Oder werden wir die Lehren, die sie uns erteilt, bald vergessen haben, wenn die Läden wieder öffnen? Zukunftsfragen. Fürs Erste – auch über die Osterfeiertage, an denen viele gerne ihre Verwandten treffen würden – gelten die Distanzgebote dringend weiter: „Haltet euch da dran!“, sagt Richard Sigel.