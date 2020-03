Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Hamsterkäufe führen zu leeren Regalen

Klopapier gibt’s auch keins mehr. Nicht ein einziges Röllchen. Weder einlagig noch in supersofter Luxusversion. Wer jetzt also statt des Corona- einen Magen-Darm-Virus erwischt, hat ein Problem.

Obst und Gemüse scheint nicht so begehrt zu sein

Seltsamerweise mangelt es im Drogeriemarkt auch auffällig an Nüssen aller Art. Ein Phänomen, das auch im Lidl in der Nachbarstadt zu beobachten war, der ansonsten von der Corona-Angst ziemlich unberührt scheint. Nun gut, Nüsse halten lange satt – womöglich kommen ja schlechte Zeiten auf den Rems-Murr-Kreis zu.

Im Lidl war auch der Bio-Kräutertee ausverkauft. Im Drogeriemarkt fehlen Salbeitee, Thymiantee, Blase-Niere-Tee. Alles weg. Seltsamerweise auch der Brennesseltee, der üblicherweise zur Entschlackung getrunken wird. Naja, immunstärkend soll er auch sein. Heißt’s jedenfalls. Deshalb fehlen vermutlich auch die Beutelchen für Heiße Zitrone.

Heiße Zitrone lässt sich auch hervorragend aus frischer Ware machen. Obst und Gemüse in Naturform aber scheint bei Corona-Geängstigten nicht so begehrt zu sein. Im Supermarkt direkt nebenan liegen Äpfel, Orangen, Bananen, Möhren zuhauf und schöner als im Bilderbuch gezeichnet. Im Supermarkt gibt’s auch noch gesunde Kräutertees in Mengen. Nur die Geschmacksrichtung Pflaume-Vanille ist nicht mehr vorhanden. Vielleicht ist so ein süßes Heißgetränk bei Krankheit oder drohender Quarantäne besonders tröstlich?

Es fehlen die Fertig-Stampfkartoffeln

In der Schnell-gekocht-Abteilung fehlen die Schachteln mit Stampfkartoffeln und Pürée. Der teure Markenreis ist ausverkauft, die No-Name-Ware ist noch zu haben. Tatsächlich finden sich beim Mehl recht große Lücken. Löst der Gedanke an 14 Tage eingepfercht in den eigenen vier Wänden womöglich eine akute Backlust aus?

Aber was ist das? Neben Deos, Shampoos, Duschmitteln aller Arten stehen Fläschchen mit Handwaschgel von Sagrotan. Ansteckungsbekämpfung in drei Geruchsrichtungen – wie ist das möglich? „Haben wir gerade aufgefüllt“, sagt die Verkäuferin. Wie lang der Vorrat reichen wird, wagt sie nicht zu schätzen. Und wer Klopapier braucht, der kann zwar noch, sollte aber schnell zugreifen. Denn die eine Palette, die aktuell angeliefert worden war, ist schon wieder zu Hälfte weg.