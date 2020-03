Rems-Murr-Kreis Coronavirus: "Home-Office" für Schüler, Veranstaltungen abgesagt

Bereits am Dienstag wurde bei einem 44-Jährigen aus Rudersberg das Virus nachgewiesen. Da der Mann eine Vorerkrankung hat, wurde er zur Beobachtung in die Rems-Murr-Kliniken eingeliefert.

Die Tochter des Rudersbergers wurde ebenfalls positiv getestet. Die betroffene Familie wird für zwei Wochen zu Hause isoliert, engere Kontaktpersonen wurden ermittelt und vom Gesundheitsamt bereits kontaktiert.

Prinzipiell ist natürlich denkbar, dass die bisher Betroffenen weitere Leute angesteckt haben könnten – konkrete Hinweise darauf liegen bislang aber nicht vor. Das Landratsamt teilt dazu mit: „Sobald sich etwas Neues ergibt, werden wir das veröffentlichen.“

Für die betroffenen – und andere – Schulen sieht der Fahrplan nun so aus:

Am Schulzentrum Rudersberg beginnt nach aktuellem Stand wie vorgesehen am Montag wieder der Unterricht. Ob die zwei Anmeldungstage, die am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. März, über die Bühne gehen sollen, stattfinden werden, ist aber noch offen. Die Antwort steht vermutlich am Sonntag auf der Schulhomepage, www.sz-r.de.

Die anderen Schulen und Kindertagesstätten in Rudersberg bleiben geöffnet. Geschwister der Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums, die in andere Einrichtungen im Umkreis gehen, können nach Einschätzung des Gesundheitsamts ihrem Alltag wie gewohnt nachgehen.

Auch die Schülerinnen und Schüler der Weinstädter Schulen besuchen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt – sofern sie keine Symptome zeigen – am Montag regulär den Unterricht.

Aktuell gilt, dass alle bislang nicht betroffenen Schulen am Montag ganz normal weitermachen. Sollte sich daran etwas ändern, würde das Kultusministerium informieren. Das Ministerium gibt allerdings folgende Regelung aus: Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erzieherinnen, „die aktuell oder in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind“, sollen „unnötige Kontakte vermeiden und vorsorglich 14 Tage zu Hause bleiben“ – auch wenn sie keine Symptome an sich feststellen.

Auch andere Institutionen reagieren mit Vorsichtsmaßnahmen auf die Corona-Lage:

Das Innenministerium hat am Freitag alle Einrichtungen und Organisationen des Bevölkerungsschutzes – zum Beispiel also Feuerwehr, THW und andere – angeschrieben und empfohlen: Man solle prüfen, ob Versammlungen oder andere Veranstaltungen in den nächsten Wochen zwingend sein müssen – was verschiebbar ist, solle tendenziell abgesagt werden.

Das Landratsamt nimmt alle geplanten größeren Veranstaltungen unter die Lupe. Das Robert-Koch-Institut führt aus, dass größere Corona-Ausbrüche bislang im Zusammenhang mit Konferenzen, Reisegruppen, Gottesdiensten oder auch Karnevalsveranstaltungen festgestellt worden seien. Das Risiko sei nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß – doch je enger viele Menschen beieinander seien, desto größer werde es. Eine Rolle bei der Risikobewertung spiele auch die Frage, ob bereits Infektionen in der Region aufgetreten sind – was für den Rems-Murr-Kreis eben mit „Ja“ beantwortet werden muss. Sprich: Bei größeren Veranstaltungen geht die Tendenz mittlerweile Richtung Absage.

Das Landratsamt selber hat bereits den Lebensrettungskurs „Rems-Murr schockt“, der am Sonntag in Fellbach stattfinden sollte, abgesagt, den Kreisseniorenfachtag, der am 25. März in Backnang über die Bühne gehen sollte, und auch die Infoveranstaltung „Pedelec-Begeisterte Mit-Macher gesucht“, die für Mittwoch, 11. März, geplant war.

Der Württembergische Fußballverband informiert: „Alle Vereine sind aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spieler (Aktiv und Jugend) in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler - unabhängig von Symptomen - nicht einzusetzen, weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb.“ Betroffene Vereine können mit dem Gegner Kontakt aufnehmen, „um sich auf eine Spielverlegung zu verständigen. Im Fall der Einigung sind die Staffelleiter angewiesen“, dem Verlegungsbegehr stattzugeben. „Wir bitten die Vereine hierbei um ein faires und verantwortungsbewusstes Miteinander.“

Eingeschränkte Besuchsregeln gelten „zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern“ in den Rems-Murr-Kliniken. Dadurch soll das Ansteckungsrisiko durch zu viel Publikumsverkehr verringert werden und die Funktionsfähigkeit der Kliniken erhalten bleiben. Konkret: Besuche sind nur in der Zeit von 14 bis 19 Uhr möglich und werden auf eine Person pro Patienten und Tag reduziert; Personen mit Erkältungssymptomen sind als Besucher nicht zugelassen; in begründeten Ausnahmefällen können sich die Patienten und Besucher direkt an die jeweilige Station wenden. Zudem bitten die Rems-Murr-Kliniken alle Besucher, verstärkt auf Händedesinfektion und allgemeine Hygieneregeln zu achten. Diverse Veranstaltungen – „Medizin am Mittwoch“ etwa oder die Vortragsreihe „Nahtod“ – werden verschoben.

Rudersberg: Schüler lernen jetzt im „Home-Office“

„Den Schülerinnen und Schülern“, sagt Thomas Smolarczyk, Rektor des Rudersberger Schulzentrums, „soll es ja nicht langweilig werden!“ Er sorgt sich um die zwei achten Klassen, die für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt worden sind. Der Grund: Eine Klassenkameradin wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Mädchen hatte sich beim Vater angesteckt. Der seinerseits hatte sich in Italien aufgehalten.

Die Tochter – sie war, als ihre Infektion bekanntwurde, symptomfrei – sitzt jetzt, wie alle anderen, die in Quarantäne sind, zu Hause. Zum Nichtstun verdammt in Rudersberg? Mitnichten. Alle Schülerinnen und Schüler warten täglich auf E-Mails von einem ihrer Lehrer. Der nämlich hatte die Klassen, in denen das Mädchen gesessen hatte, unterrichtet. Was bedeutet: Der Lehrer sitzt auch in Quarantäne.

Rektor Smolarczyk spricht jetzt vom „Homeoffice“. Der Lehrer mailt Aufgaben, die alle daheim am Schreibtisch bearbeiten sollen. In eigentlich allen Fächern, sagt der Rektor. Und wenn die zur Bearbeitung notwendigen Bücher in der Schule liegengeblieben sind, dann werden halt auch noch die entsprechenden Seiten abgescannt und im Anhang mitverschickt.