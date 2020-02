Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Kein Grund zur Panik?

Im Kreis kein einziger Corona-Fall, aber schon 404-mal Influenza

Auch die Rems-Murr-Kliniken sehen keinen Grund zur Panik. „Wir stützen uns bei der aktuellen Lagebeurteilung weiterhin auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Danach wird die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aufgrund der derzeitigen Sachlage als gering bis mäßig eingeschätzt“, sagt Klinik-Pressesprecherin Monique Michaelis. Von den in Baden-Württemberg bereits getesteten Reiserückkehrern seien in den Rems-Murr-Kliniken einige wenige Abklärungsfälle mit negativen Ergebnissen auf Corona getestet worden. „Lagen Symptome vor, konnten diese auf andere Erkrankungen zurückgeführt werden.“ Im Gegensatz dazu wurden im Rems-Murr-Kreis bislang 404 Influenza-Fälle gemeldet (Januar 2020: 180 Fälle, Februar: 224 Fälle)“, so Michaelis.

Trotzdem auf Nummer sicher gehen wollte Markus Wasserfall, Schulleiter des Schorndorfer Max-Planck-Gymnasiums. „Ich weiß ja nicht, wer von den 800 Schülerinnen und Schülern mit ihren 1600 Vätern und Müttern in den Faschingsferien wo im Urlaub war. Vielleicht ja in Norditalien?“ Deshalb hat er die Eltern per Mail vom 26. Februar über eine Empfehlung des Gesundheitsamtes „zum Vorgehen nach der Reiserückkehr aus einem Coronavirus-Gebiet“ informiert und geschrieben: „Wenn Ihr Kind Kontakt mit einem bestätigten Corona-Fall in einem der Risikogebiete hatte, darf es erst nach Ende der Inkubationszeit (14 Tage) die Schule wieder besuchen. Ich bitte um Ihr Verständnis.“ Wasserfall sagt, eine ähnliche Empfehlung des Kultusministeriums für alle Schulen gebe es zwar noch nicht, „wahrscheinlich kommt diese aber die nächsten Tage noch“.

Dürfen Arbeitgeber Corona-Tests anordnen?

Gerüchte, dass Unternehmensleitungen anordnen würden, dass Mitarbeiter sich auf Corona testen müssten, konnten nach unseren Recherchen nicht bestätigt werden. „Eine Pauschalanweisung des Arbeitgebers eines Coronatests für alle Arbeitnehmer ohne begründeten Anlass wäre sehr wahrscheinlich rechtswidrig“, sagt Dr. Sven Mühlberger, Arbeitsrecht-Anwalt in Waiblingen. „Wenn allerdings ein Arbeitnehmer in einem ausgewiesenen Corona-Risikogebiet war oder ein begründeter Verdacht besteht, dass er mit Corona-Infizierten in Kontakt stand, dann wäre eine Arbeitgeber-Anordnung auf einen Test für dieses Individuum rechtlich vertretbar, auch im Sinne der Fürsorge-Pflicht für die Gesamt-Belegschaft“ – genauso wie die Anordnung einer 14-tägigen Quarantäne, die ja in dem Fall sowieso von den Gesundheitsämtern und von der Ärzteschaft angeraten werde.

Auf der Suche nach Mundschutzen und Desinfektionsmitteln

Der Plüderhäuser Werner Köhler zog Donnerstagmorgen, nachdem er von der Geschäftemacherei mit Desinfektionsmitteln und Mundschutzen nach dem Corona-Ausbruch in Norditalien in unserer Zeitung gelesen hatte, los, um sich mit Mundschutzen einzudecken:

„Ich bin zuerst zur Apotheke in Plüderhausen gegangen. Mundschutz ausverkauft. Dort bekam ich den Tipp, in einen Baumarkt zu gehen. Im Schorndorfer Baumarkt gab’s auch keine mehr. Nur noch zwei im Handwerker-Set mit Schutz-Brille für 12,99 Euro. Die habe ich gekauft. Dann weiter zu einem Baumarkt nach Weinstadt. Hier erst mal in der Bauabteilung geschaut. Die Mundschutz-Regale waren komplett leer. Der Preis für den normalen Mundschutz war dort mit 5,99 Euro ausgewiesen. Vor zu Kasse, da lagen noch welche, aber für 19,90 Euro. Und die hatten nicht etwa einen Goldrand. Ich finde das eine Schweinerei. Ich habe dann zwei Schutzsets, wieder mit Brille, für 17,99 Euro erworben.“

Anruf in jenem Weinstädter Baumarkt um 10.40 Uhr am Donnerstag: „Alle Mundschutze sind ausverkauft. Die Preise lagen zwischen acht und 25 Euro.“

Bei Obi in Waiblingen waren Donnerstagmittag die normalen 08/15-Handwerker-Mundschutze noch für 5,99 Euro zu haben. An der Kasse waren auch Desinfektionsmittel zu normalen Preisen noch im Verkaufsbestand.

Keine Desinfektionsmittel gab’s indes bei dm oder Müller in Schorndorf, meldete Yvonne Weirauch, Blattmacherin der Schorndorfer Redaktion, am Donnerstagmorgen. „Die Palm’sche Apotheke hat extra ein Regal aufgestellt ... mit nur noch wenigen Desinfektionsmitteln, wie sie sie in Krankenhäusern verwenden.“

Schon seit Mitte Januar war die Nachfrage nach Präventionsmitteln in Drogerien, Apotheken und Supermärkten sprunghaft angestiegen. Viele Läden führen mittlerweile längst keine Mundschutze und Desinfektionsmittel mehr. „Über den Großhandel ist auch nichts mehr lieferbar“, sagte Kathrin König, Inhaberin der Engel-Apotheke in Waiblingen, bereits Ende Januar dieser Zeitung.