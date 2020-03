Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Kinder raus an die Luft - ok?

Je weniger Menschen beieinander sind, desto geringer ist die Gefahr der Ansteckung. Je besser man sich kennt und je mehr man voneinander weiß, desto sicherer ist’s auch. Das heißt: Wenn Paare einen Spaziergang machen – gut. Wenn sich zwei oder drei beste Freundinnen im Park treffen – auch gut. Wenn sich zwei Kumpels zum Kicken treffen, geht das auch noch. Wenn es zehn Kumpels sind, die dann auch noch haufenweise über den Ball herfallen, wird es langsam fraglich, ob der Virenschutz gewährleistet ist.

Was können Eltern oder Oma und Opa mit kleinen Kindern machen?

Es spricht überhaupt nichts dagegen, in kitafreien Zeiten den Sprössling zu schnappen und beispielsweise in den Wald zu gehen oder über die Felder zu stromern. Wenn der Wind weht, kann auch der Drachen, der sonst nur im Herbst fliegen darf, in den Himmel steigen. Oder der Ball kommt mit und fliegt zwischen den Obstbäumen durch oder in die Pfützen rein. Wer einen Hund hat, muss sowieso raus und kann dann sein Kind das Stöckchen werfen lassen.

Hat das Kind einen besten Freund und war dieser beste Freund auch ganz sicher nicht in irgendwelchen Krisenregionen und ist gesund, spricht nichts dagegen, auch den besten Freund mitzunehmen. Dann macht einfach alles viel mehr Spaß.

Was den Besuch von Spielplätzen angeht, ist die Lage schon nicht mehr so eindeutig. Zwar empfehlen die Leitlinien des Bundes, so die Pressestelle der Stadt Winnenden, eine Schließung der Spielplätze. Doch noch hat das Land nichts dergleichen angeordnet. Auch Waiblingen wartet auf die von der Landesregierung angekündigten Verordnungen. „Wenn diese da sind, wird über das weitere Vorgehen entschieden.“ In den Städten und Gemeinden bleiben die Spielplätze also erst mal auf. Wenn auch die Stadt Schorndorf dringlich empfiehlt, alle Örtlichkeiten zu meiden, an denen es zu größeren Ansammlungen oder Gruppenbildungen kommt. Dazu gehören natürlich auch Spielplätze.

Das heißt also: Ist der Spielplatz leer, spricht überhaupt nichts dagegen, aufs Klettergerüst zu steigen und den Weg nach unten per Rutsche zu nehmen. Sind schon mehrere Kinder da, ist es sicher besser, sich auf den Weg zum nächsten Spielplatz zu machen.

Was sollten Jugendliche auf ihrem Weg nach draußen mitnehmen?

Auch Teenager wollen möglicherweise nicht die ganzen schulfreien Wochen ihre Freizeit nur am Handy verbringen. Und selbst Netflix und Co können Freunde nicht ersetzen. Doch Jugendliche können, anders als kleine Kinder, schon selbst für sich Verantwortung übernehmen. Und so sollte ihnen bewusst sein: Ich kann Freunde treffen, aber wir dürfen uns nicht über ein Handy stapeln.

Beste Freundinnen können problemlos miteinander spazierengehen. Oder, wenn sie dies denn tun, ausreiten. Oder eine Radtour machen und unterwegs einen Schwenk zur Eisdiele machen. Geht alles in Ordnung.

Jungs können sich zum Kicken treffen. Aber vielleicht lieber nur zu zweit oder zu dritt. Und – das ist noch viel wichtiger als die genaue Anzahl der Mitspieler – der Torjubel darf laut hinausgebrüllt werden. Doch sich im Anschluss noch übereinanderfallen lassen und zu Menschentürmen stapeln ist in Coronazeiten nicht sinnvoll.

Und wie lange gelten diese Regeln?

Auf diese Frage gibt’s tatsächlich zurzeit nur eine ziemlich unbefriedigende Antwort: All diese Regeln gelten so lange, bis neue aufgestellt werden. Die Verantwortlichen im Landratsamt warten stets auf neue Verordnungen des Landes, vor allem weil diese im Vergleich zu jenen des Bundes noch Fragen offenließen. So hilft nur: Auf dem Laufenden bleiben, Rücksicht auf die eigene und die Gesundheit der anderen nehmen und Hirn einschalten.