Rems-Murr-Kreis Coronavirus-Prävention: Was Unternehmen tun können

Betriebliche Pandemieplanung zur Chefsache erklären

„Das Handbuch war zwar eigentlich für Influenza-Pandemien gedacht. Die enthaltenen Ratschläge und Leitlinien können aber ohne weiteres auch für die Handhabe mit einer Coronavirus-Pandemie gelten“, so Mühlberger. Laut Handbuch ist es angebracht, die betriebliche Pandemieplanung zur Chefsache zu erklären, eine/n Pandemiebeauftragte/n zu ernennen und in einem Stab zusammen mit der Geschäftsführung Maßnahmen zu überlegen, an die Belegschaft zu kommunizieren und durchzusetzen. „Wichtig ist bei allem, zum Beispiel der vorsorglichen Anordnung von Heimarbeit, die Wahrung der Verhältnismäßigkeit, und dass, sollte es im Unternehmen ein Betriebsrat geben, dieser miteinbezogen wird. Sehr wahrscheinlich hat der Betriebsrat in vielen Belangen der Pandemieplanung Mitbestimmungsrechte“, sagt Mühlberger.

Alle willkürlichen und nicht schlüssig begründeten Entscheidungen von Geschäftsführungen seien nicht verhältnismäßig, zum Beispiel alle ins Home-Office zu schicken. „Wenn aber ein Arbeitgeber bei einem Schichtbetrieb sagt, er schickt jetzt zwecks Coronaprävention die Hälfte vorsorglich heim, um den Betrieb sicherzustellen – denn wenn die andere Hälfte mal Infizierte aufweist, kann die heimgeschickte Hälfte übernehmen, dann wäre das unseres Erachtens verhältnismäßig.“