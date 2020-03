Rems-Murr-Kreis Coronavirus stellt Rems-Murr-Klinikum vor „gewaltige Herausforderungen“

Die Krankenhäuser sind auch auf weitere Patienten vorbereitet, heißt es weiter. Voraussetzung für die Behandlung an Covid-19-Patienten ist die räumliche Trennung. „Dafür halten die Rems-Murr-Kliniken Isolationskapazitäten vor.“ Bei der Einschätzung der aktuellen Lage stützen sich die Kliniken auf die Bewertungen des Robert-Koch-Instituts. „Es handelt sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation“, heißt es in der aktuellen Risikobewertung zu Covid-19. „Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als mäßig eingeschätzt ... Diese Gefährdung variiert aber von Region zu Region und ist in ,besonders betroffenen Gebieten’ hoch.“

Überreaktion