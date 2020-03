Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Test-Zentrum in Schorndorf eingerichtet

Wer darf sich testen lassen?

„Ich bitte um das Verständnis der Bevölkerung, dass nicht alle unaufgefordert hierher rennen und sich testen lassen können“, sagt Nickel. Die Abläufe sind standardisiert. „Hier im Coronavirus-Test-Zentrum wird niemand getestet, der nicht vorangemeldet ist und nicht einen Termin über seinen Hausarzt oder das Gesundheitsamt vereinbart hat“, sagt Landrat Sigel.

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte im Übrigen auch nicht ungebeten in Kliniken, Notfallpraxen oder Arztpraxen gehen. Das vom Robert-Koch-Institut vorgeschriebene Protokoll richten, sieht Folgendes vor:



Getestet werden sollte nur in begründeten Verdachtsfällen, will heißen: Personen, die sich in Risikogebieten in China, Iran, Südkorea und Italien (Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien) aufgehalten haben oder

(Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien) aufgehalten haben oder Kontakt mit einer an dem neuen Coronavirus erkrankten Person hatten, und bis 14 Tage nach der Rückkehr beziehungsweise dem Kontakt grippeartige Krankheitssymptome entwickeln.

Diese sollten einen Arzt ausschließlich telefonisch (!) kontaktieren und das weitere Vorgehen besprechen. Außerhalb der regulären Sprechzeiten: Kassenärztlicher Notdienst unter der 116 117.

Weshalb Schorndorf?

Die Wahl auf das Schorndorfer Klinikgelände als Standort fiel aus vor allem infrastrukturellen Gründen, sagt Nickel: Gesonderter Eingang, entfernt vom regulären Publikumsverkehr; direkte Zugangsmöglichkeiten von der Schlichtener Straße aus; dort auch extra Parkmöglichkeiten; trotzdem Personalnähe zum Klinikum. Die Dienstpläne für die erste Zeit stünden auch schon. Jede Abteilung des Klinikums beteiligt sich. „Ein großes Dankeschön dafür“, lobte Geschäftsführer Nickel. „Die Kliniken sind eh gerade zu über 90 Prozent ausgelastet. Das Corona-Testzentrum zu betreiben, ist noch eine Schippe Mehrarbeit drauf.“ Auch niedergelassene Ärzte hätten die Bereitschaft signalisiert, Dienste zu übernehmen.

Für angemeldete Patienten mit Überweisung sei ein Zeitfenster von zehn Minuten angedacht, inklusive Inaugenscheinahme, Kurzanamnese und Mundstrich-Abnahme für die Tests, erläutert Dr. Angela Rothermel, leitende Ärztin der Notaufnahmen. „Alles natürlich in Schutzkleidung und mit Mundschutz.“ Momentan erfahre man in der Regel nach 24 Stunden das Testergebnis vom Synlab-Labor in Leinfelden.

Häusliche Quarantäne oder Klinik?

Was mit begründeten Verdachtsfällen und Coronavirus-Infizierten passiert, entscheidet letztendlich das Gesundheitsamt, sagt Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken. „Bei begründeten Verdachtsfällen ordnet es bis auf Widerruf häusliche Quarantäne an. Auch im Nachgang, wenn der Test eine Infektion nachweist. Nur bei Infizierten mit Vorerkrankung oder schlimmen Krankheitssymptomen erfolgt die Einweisung in klinische Quarantäne.“

In eigener Sache: So berichten wir über das Coronavirus

Irgendwie, klagt es auf Facebook, „machen hier etliche auf Hysterie. Wann hat die Panikmache ein Ende?“ – „Das ist keine Panikmache“, antwortet es auf Facebook, „sondern bittere Realität.“ Zwei gegensätzliche Stimmen: Beide haben ihre Berechtigung.

Auch für uns als Zeitung stellt sich die tägliche Aufgabe, bei der Einschätzung der dynamischen Nachrichtenlage zum Coronavirus ein vernünftiges Maß zu halten – aber die grobe Linie ist für uns klar: Es besteht kein Grund zur Hysterie, es gibt keinen Anlass, die Situation zu apokalyptischen Ausmaßen aufzublasen – aber wir wollen, dass unsere Leserinnen und Leser informiert sind und das Wichtigste wissen. Denn das Bedürfnis nach solide recherchierten Erkenntnissen ist nun einmal groß.

Eine Rückmeldung aus der Theramedicum-Hausarztpraxis Peter Höschele & Kollegen in Rudersberg-Steinenberg: Es gebe, findet Philipp Höschele, eine „mediale Überpräsenz“ des Themas – aber das habe auch seine Vorteile. „Die entscheidenden Informationen“ nämlich, die auch für den Alltagbetrieb in so einer Praxis wichtig sind, seien, da sie auf allen Kanälen kommuniziert werden, zu den Leuten durchgedrungen: Wer glaubt, er könne sich den Virus eingefangen haben, ruft zunächst an, anstatt einfach in die Praxis zu schneien. Händewaschen ist wichtig. Und so weiter. Höschele nimmt „Besonnenheit“ wahr bei den Leuten, teils sogar „Gelassenheit“. Mündige Bürger nutzen die Möglichkeiten, sich schlau zu machen, und ziehen ihre Schlüsse daraus. So soll es sein.

Und deshalb bleibt dies unser Kurs für die nächsten Tage und Wochen: Wir schüren keine Panik – wir halten Sie auf dem Laufenden.