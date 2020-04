Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Was kommt auf die Kliniken zu?

Solange die Plätze reichen, bekommen alle Kranken die Behandlung, die nach dem Stand der medizinischen Kunst nötig ist. Auch dann kann es geschehen, dass Menschen sterben, vier Corona-Todesfälle im Kreis sind bereits zu beklagen – aber die allermeisten können geheilt werden.

Den Kipp-Moment verhindern

Wenn die Plätze indes knapp werden, kann das System das, was es theoretisch für jeden vorsieht, praktisch nicht mehr allen geben. Im Extremfall stellt sich Ärzten dann eine furchtbare Frage; sie müssen entscheiden: Welchem Patienten helfe ich – und welchem nicht? In der Lombardei oder auch in New York ist genau das geschehen.