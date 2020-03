Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Weiterer Fall im Kreis gemeldet

Weinstadt.

Eine weitere Person aus Weinstadt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Dienstagmittag mit. "Die Person hatte sich in Südtirol aufgehalten und befand sich bereits seit mehreren Tagen in häuslicher Quarantäne." Es handelt sich damit um den sechsten offiziell bestätigten Corona-Fall im Rems-Murr-Kreis.