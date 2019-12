Rems-Murr-Kreis Darum durfte niemand den Regionalzug in Waiblingen verlassen

Diese Höhe ist nicht zu bewältigen

Die Go-Ahead-Züge haben eine Einstiegshöhe von 50 Zentimeter, bei einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimeter können zum Beispiel Rollstuhlfahrer einfach über den Spaltüberbrücker in den Zug einsteigen. Bei einer Bahnsteighöhe von 76 Zentimeter müsse ein Kundenbetreuer mit einer Rampe unterstützen. 96 Zentimeter wie beim S-Bahn-Gleis 5 in Waiblingen sind nicht zu bewältigen und haben am Dienstag für die Verwirrung gesorgt.

Störungen – und kein Ende

Dieser Ärger fügt sich nahtlos in die unendliche Geschichte von ausgefallenen, verspäteten oder überfüllten Regionalzügen ein, von Stellwerksstörungen und Schienenersatzverkehr, von fehlendem Personal und zu spät oder gar nicht gelieferten Zügen seitens der Hersteller ... Erst kürzlich musste ein Lokführer in Bad Cannstatt einen Teil seiner Fahrgäste bitten, den Zug bitteschön wieder zu verlassen. „Die Gewichtssensoren des Zuges zeigen an, dass im vorderen Wagen zu viele Fahrgäste sind“, hieß es in der Durchsage: „Bitte steigen Sie in den hinteren Wagenteil um.“