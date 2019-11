Rems-Murr-Kreis Darum gab es am Dienstag Probleme im Bahnverkehr

Gegen 8.30 Uhr meldete die S-Bahn Stuttgart am Dienstagmorgen einen Personenunfall in Winnenden. Der Bahnhof war daraufhin für etwa 90 Minuten für alle Züge gesperrt, die Linie S3 verkehrte in dieser Zeit nur bis Neustadt-Hohenacker. Busse der Firma Schlienz fuhren kurzfristig als Schienenersatzverkehr von Waiblingen nach Backnang.

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ging ein Anruf beim Polizeipräsidium in Aalen ein. "Wir haben den Hinweis bekommen, dass eine Person sich umbringen will", sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Es hätte Hinweise gegeben, dass diese Person in Richtung Gleise unterwegs sein könnte. Deshalb habe man vorsorglich die Strecke zwischen Winterbach und Schorndorf gesperrt. In der Folge kam es zu Verspätungen und Ausfällen bei der Linie S2, die nur im Abschnitt zwischen Filderstadt und Grunbach fahren konnte. Auch Züge von Go-Ahead waren betroffen, wie uns ein Leser mitteilte - in der zuständigen Pressestelle war am Abend niemand zu erreichen.

"Um 16.28 Uhr hat eine Streife gemeldet, dass die Person wohlbehalten aufgefunden werden konnte", so der Polizeisprecher. Die Strecke wurde kurz darauf wieder für die Bahn freigegeben, Verspätungen bei der S2 gab es noch bis etwa 18 Uhr.