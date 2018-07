Rems-Murr-Kreis Das Netz der E-Tankstellen wächst

Berglen.

In Kernen hat der Gemeinderat jetzt den Bau der ersten Stromzapfstelle in der Gemeinde beschlossen, in Berglen ist gerade eine Ladesäule an zentraler Stelle im Ortsteil Oppelsbohm beim Evangelischen Gemeindezentrum in Betrieb gegangen. In Plüderhausen hat die EnBW vor etwa zwei Wochen eine Ladestation in der Parkgarage am Marktplatz in Betrieb genommen.