Rems-Murr-Kreis Das sind die Pläne für den Klinik-Neubau in Schorndorf

Der erste Bauabschnitt kostet etwa 84 Millionen Euro

Für größtmögliche Kosten- und Planungssicherheit soll die Rems-Murr-Klinik Schorndorf langfristig in den nächsten zehn bis 15 Jahren in drei voneinander unabhängigen Bauabschnitten Schritt für Schritt weiterentwickelt werden: Nach der Neuerrichtung des Funktionsbaus ist geplant, den alten Funktionsbau abzutragen und ein modernes Bettenhaus mit einem 2-Zimmer-Standard aufzubauen. Im letzten Bauabschnitt stünde die Sanierung der beiden Bettenhäuser an. Die anvisierte Bauzeit für jeden einzelnen Bauabschnitt würde rund zwei Jahre betragen.

Für den ersten Bauabschnitt sind Investitionen in Höhe von etwa 84 Millionen Euro notwendig. Der Eigenanteil ist bereits im Wirtschaftsplan des Rems-Murr-Kreises abgebildet, die restlichen Kosten sollen über Fördermittel abgedeckt werden. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf einen niedrigeren dreistelligen Millionenbetrag, die der Landkreis und die Kliniken nicht alleine stemmen müssen: Das Land Baden-Württemberg befürwortet den Vorschlag und die Baumaßnahmen und hat grundsätzlich seine Unterstützung signalisiert. Eine Aufnahme in ein Landeskrankenhausbauprogramm wird beantragt, wenn die Vorschläge auf Zustimmung stoßen. Wird der ambitionierte und vorgeschlagene Zeitplan gehalten, könnte der Kreistag in Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales und Integration für den ersten Bauabschnitt grünes Licht geben, der dann frühestens 2022 starten würde.