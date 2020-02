Rems-Murr-Kreis Dauerregen erwünscht: Der Wald ist zu trocken

In den Jahren vor 2018, sagt Dagmar Wulfes, war das Erdreich bis in 2,50 Meter Tiefe so durchfeuchtet, dass die Fachleute die Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen bei 100 Prozent verorteten. Und dann kam der Hitzesommer. Der Boden trocknete bis in die Tiefe durch. Und hat sich seither nicht mehr richtig erholt. Das Zentrum für Umweltforschung hat seiner Karte für den Dürrezustand des Gesamtbodens bis 180 Zentimeter Tiefe die Farben Gelb und Apricot gegeben. Das heißt: „ungewöhnlich trocken“ und „moderate Dürre“. Das ist zwar noch drei Farbstufen vom Tiefdunkelrot der „außergewöhnlichen Dürre“, entfernt, doch was ein ausgewachsener Baum ist, reicht der mit seinen Wurzeln noch deutlich tiefer als 1,80 Meter. Und je weiter unten die Wurzeln zu saugen suchen, desto weniger finden sie nach wie vor. 2,50 bis drei Meter Tiefe sind, so Dagmar Wulfes, beim Wald die wichtigen Zonen. Wie tiefrot die Wassersituation dort ist, kann sie nicht sagen – es gibt keine aktuelle Karte dazu.