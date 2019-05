Rems-Murr-Kreis Dauerregen lässt die Pegel ansteigen

Im Laufe des Montags beginnt es stark zu regnen. Bis in die Nacht zum Mittwoch ist Dauerregen angesagt. Nachdem schon am Sonntag wegen des durchziehenden Gewitters die Pegel hochschnellten, erwartet die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale auch am Dienstag wieder ein starkes Anschwellen der Rems. In Schorndorf könnte der Pegel die Zwei-Meter-Marke überschreiten und fast die Markes eines zweijährigen Hochwassers (2,62 Meter) erreichen. Wirklich kritisch wird's erst ab etwa 3,50 Meter. Ein Pegel, der zuletzt im Januar 2015 erreicht worden war. Auch in Waiblingen-Neustadt steigt der Pegel bis Dienstagabend auf drei Meter an. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die nach dem großen Hochwasser 2002 geplanten und Zug um Zug gebauten Regenrückhaltebecken entlang der Rems ihren Zweck erfüllen. Sie halten die riesigen Wassermassen zurück, so dass das untere Remstal von Hochwasser verschont wird.

Die Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale sind mit Vorsicht zu genießen. Die Bandbreite der Abschätzung reicht in Neustadt von 1,60 bis eben diesen drei Metern und in Schorndorf von 1,10 bis 2,50 Metern. Jedenfalls rechnet die Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg derzeit nicht mit einer Katastrophe.

Vereinzelt sind am Sonntag die Bäche über die Ufer getreten. So zum Beispiel in Berglen-Steinach. Das Gewitter am späten Sonntagnachmittag führte auch gleich zum ersten Einsatz des Hagelfliegers. Die Hagelabwehr hat dieser Tage ihre Arbeit aufgenommen. Am 6. September 2018 war die Hagelabwehr letztmals in Remshalden aktiv gewesen. Das Flugzeug, das Gewittertürme mit Silberjodid bekämpft und die Wolken zum frühzeitigen Abregnen bringen soll, flog am Sonntag seine ersten Schleifen der Hagelsaison über dem Rems- und Neckartal. Um 17.12 Uhr bekämpfte das Flugzeug in einer Flughöhe von 3500 Metern den Hagel in Winterbach. Zwischen 17.17 Uhr und 18 Uhr pendelte der Pilot Hardt zwischen Winnenden und dem Schurwald hin und her, war um 17.48 Uhr über Kernen aktiv und drehte dann in Richtung Ostfildern, Neckartal und Stuttgart ab. Sein letztes Silberjodid versprühte das Flugzeug um 18.26 Uhr über dem Stuttgarter Fernsehturm.