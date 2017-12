Rems-Murr-Kreis Der Jahresrückblick 2017 in 10 Minuten

Was war 2017 im Rems-Murr-Kreis los?

Überregionale Jahresrückblicke füllen das Fernsehprogramm und viele Onlineseiten. Bei uns dagegen dreht sich alles um den Rems-Murr-Kreis.

Vom Brand im Waiblinger Bürgerzentrum, dem umstrittenen Windpark am Goldboden, die Bundestagswahl und den Vorfällen auf der SchoWo - wir waren dabei und haben berichtet. Die wichtigsten Ereignisse aus dem Jahr 2017 haben wir in unserem Jahresrückblick für Sie in einem Video zusammengefasst - zwölf Monate in zehn Minuten.