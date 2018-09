Rems-Murr-Kreis Der Skandal namens Kinderarmut

Mesut Özil war ein betörendes Talent, das erkannte auch die Jugendabteilung von Rot-Weiß Essen: Zum Training holte den 13-, 14-Jährigen ein Fahrdienst ab. Der Junge aber nannte dem Chauffeur eine falsche Hausnummer und wartete auf das Auto an einer anderen Straßenecke – er schämte sich, wie ärmlich er hauste, schämte sich für die Ratten im Keller des Wohnblocks, die eingeschlagenen Fensterscheiben im Erdgeschoss, den Geruch nach Urin im Treppenhaus, schämte sich für die Enge. Er und sein Bruder teilten sich ein Zimmer, die beiden Schwestern ein zweites.

Mangel an fundamentalen Entwicklungs- und Teilhabechancen

Szenen der Scham finden sich auch in der eindringlichen, bisweilen erschütternd anschaulichen Studie „Die Menschen hinter den Zahlen – arme Kinder und ihre Familien in Baden-Württemberg“, in Auftrag gegeben vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Von Armut bedroht ist jedes fünfte Kind im reichen Großraum Stuttgart und jedes 13. im saftstrotzenden Rems-Murr-Kreis. „Schockierend“, sagt Uli Häufele, Geschäftsführer des katholischen Dekanats Rems-Murr; „ein Skandal“, sagt Hendrik Rook, Leiter der Caritas Ludwigsburg-Wablingen-Enz.

Ach, bei uns verhungert doch niemand, die Wohlfahrtsverbände machen bloß gerne Wind, das ist halt ihr Job: Der Einwand ist gängig. Warum er das Thema peinlich krass verfehlt, belegt die vom Institut für angewandte Sozialwissenschaften am Stuttgarter Steinbeis-Transferzentrum erstellte Studie: Armut bei uns bedeutet nicht, dass Kinder verhungern; sondern, dass sie einen „Mangel an fundamentalen Entwicklungs- und Teilhabechancen“ erleiden.

„Dann leg ich mich ins Dunkel“: Kinder erzählen vom Leben in Armut

Eltern wie Kinder kommen zu Wort in der Studie. Eine Mutter erzählt, wie sie ihren Sohn zur Hausaufgabenbetreuung an- und sofort wieder abmeldete, als ihr aufging, wie viel das kosten würde; eine andere von der Schwierigkeit, für einen Schulausflug 20 Euro lockerzumachen, und der Scham, das gegenüber den Lehrern zuzugeben; eine dritte von der Unmöglichkeit eines Kindergeburtstages: „Ich kann’s mir nicht leisten, dass ich sage, lad ein paar Freunde von dir ein. Das geht nicht. Weil: Ich muss auch daran denken, die Kinder würden auch was trinken.“

Ein Kind beschreibt den täglichen Druck, den die elterlichen Hoffnungen und die Unfähigkeit, diesen Wünschen inmitten lähmender Armut gerecht zu werden, erzeugen: „Deutsch, Deutsch, Deutsch. Deutsch. Ist mein Problem.“ Ein anderes verrät die Trost- und Fluchtwege, die es sucht, wenn ihm wieder mal alles über den Kopf wächst: „Dann verdrück ich mich und schluck alles runter. Dann leg ich mich ins Dunkel.“

Eltern schildern ihre Versuche, unter diesen Umständen Halt in Werten zu finden – „ich red mit dem Kind darüber, dass das nicht wichtig ist, wie jemand angezogen ist, sondern wie es innen aussieht“. Allein: „Inzwischen ist es so weit, dass meine Kinder mir vorwerfen, an ihrem Scheißleben bin ich schuld. Ich habe täglich Konfrontationen daheim.“

Die Autoren der Studie haben während der Interviews mit armen Kindern eine beklemmende Beobachtung gemacht: Auffällig vielen sei es schwergefallen, irgendetwas Positives über sich selbst zu sagen. Sie seien nicht in der Lage gewesen, „Stärken oder Entwicklungsfortschritte zu benennen“ – auch nicht „bei mehrmaliger Nachfrage“.

Ungesunde Ernährung führt zu Übergewicht, beengte Wohnverhältnisse schaffen Stress und hemmen die Konzentrationsfähigkeit: Armut macht krank. Wer sich keinen Zugang zu ergänzenden Bildungsangeboten leisten kann, droht den Anschluss in der Schule zu verlieren: Armut macht perspektivlos.

Projekte anstoßen und öffentliche Aufmerksamkeit schaffen

Die Betroffenen leben oft an sozialen Brennpunkten, sind überdurchschnittlich oft frühen Gewalterfahrungen ausgesetzt und schaffen es selten, Kontakte in andere Milieus zu knüpfen: Armut grenzt aus. Und viele dieser Kinder hören auf, an sich selbst zu glauben: Armut ist entwürdigend.

So wird Armut vererbt und schreibt sich fort von Generation zu Generation. In vier Worten: Es ist nicht gerecht.

Die Rems-Murr-Kinderstiftung „Funke“ will dieser deprimierenden Sozialmechanik etwas entgegensetzen. Bedürftige Familien erhalten bis zu 300 Euro pro Jahr Einzelfallhilfe für konkrete Anliegen, sei es Vereinsbeitrag, Musikunterricht, Nachhilfe oder Schullandheim. Hendrik Rook: „Wir wollen Kindern Chancen eröffnen, die ihnen ansonsten verwehrt bleiben. Es geht nicht darum, zu sagen: Du bist arm, wir geben dir was. Sondern: Du hast Potenzial, aber Schwierigkeiten, es zu entwickeln – wir helfen dir dabei.“ Dazu will die Stiftung Projekte anstoßen und öffentliche Aufmerksamkeit für die medial oft unterbelichteten Kinderrechte schaffen.

„Funke“, heißt die Stiftung: „Wir wollen“, sagt Uli Häufele, „aus der Asche“ brachliegender Talente „ein Glutnest“ neuer Perspektiven „entfachen“.