Rems-Murr-Kreis Der Um- und Neubau des Aalener Polizeipräsidiums wird zum Politikum

Polizeireform von 2012 bis heute

Es sind die alten Schlachten, die ausgefochten werden. Rückblende. Im Jahr 2012 verkündete das damals noch SPD-geführte Landesinnenministerium seine Pläne für eine baden-württembergische Polizeireform. Kernpunkt aus Rems-Murr-Sicht: Die drei Polizeidirektionen Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall sollten zu einem einzigen Präsidium fusioniert werden. Die Zentrale des neuen Gebildes sollte nach Aalen kommen. 2014 trat die Reform so in Kraft.

Warum Aalen? Das fragten sich damals viele. Wäre es polizeifachlich nicht sinnvoller, die Zentrale in Waiblingen einzurichten, wo die Kriminalitätsbelastung viel höher ist? Auf unsere Zeitungsnachfrage begründete damals ein Pressesprecher des Innenministeriums die Entscheidung mit einem einzigen Wort: „Liegenschaften“. Sprich: In Aalen sei das neue Präsidium räumlich besonders gut unterzubringen. Es ging also nicht um Polizeistrategisches, sondern um die Gebäudesituation.

Wie es sich nicht erst heute herausstellt, entpuppt sich Aalen doch nicht als idealer Standort. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizei (FLZ), die organisatorische Herzkammer also, passte nicht ins alte Aalener Direktionsgebäude, ein Neubau muss her. Seither ist das FLZ nach wie vor im alten Direktionsgebäude in Waiblingen. Der Neubau in Aalen soll 2020 fertiggestellt sein – sechs Jahre nach Inkrafttreten der Polizeireform. Und das Altgebäude entpuppte sich als dringend überholungsbedürftig. Die Sanierung läuft und soll erst Ende 2021 abgeschlossen sein – sieben Jahre nach Inkrafttreten der Polizeireform. Während der Sanierung ist der Altbau nicht nutzbar – die Belegschaft, mehr als 200 Polizeibeamte und Verwaltungsangestellte, haust derweil an fünf verschiedenen Notstandorten. Der fürs Verkehrskommissariat befindet sich in Westhausen; zehn Kilometer von Aalen entfernt.

Und nun hat sich der Verdacht bestätigt, dass danach immer noch Platznot herrscht. Wie sagte Goll bereits im Oktober? „Ein Schildbürgerstreich erster Güte.“