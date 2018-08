Rems-Murr-Kreis Gewitter über dem Rems-Murr-Kreis

[Update 19.17 Uhr]: Die Gleise 6 und 7 im Bahnhof Waiblingen wurden wieder freigegeben. Es kann auf der Linie S2 noch vereinzelt zu Verspätungen kommen.

Durch das Gewitter flog in Fellbach ein größerer Ast auf ein fahrendes Auto. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2 000 Euro. In Rommelshauden stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz. Am Waiblinger Bahnhof waren wegen Gegenständen im Gleis für knapp eine Stunde zwei Gleise gesperrt. Auf der S2 kam es zu Verspätungen.

Aktuell sind dort dieselben Gleise (6 und 7) wieder wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ob diese Sperrung im Zusammenhang mit dem Gewitter steht, ist derzeit nicht bekannt. Die S-Bahnen der S2 verkehren derzeit auf Gleis 5.