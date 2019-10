Rems-Murr-Kreis Dichte Wolken und Nebel im Südwesten

Waiblingen/Stuttgart.

Im Südwesten hat die Herbstsonne es am Donnerstag schwer - Nebel und viele Wolken bestimmen den Tag. Am Vormittag sei vor allem in Schwaben mit Nebel zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Für den Rems-Murr-Kreis und die Region Stuttgart wurde deshalb eine Amtliche Warnung herausgegeben. Aktuell gilt sie bis 9 Uhr.