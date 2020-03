Rems-Murr-Kreis Die AfD und der Flügel: In "Geiselhaft" der Extremisten?

So weit, so erwartbar; volle Fahrt indes nimmt Braun erst danach auf ...

„Richtig und unausweichlich“ sei es, dass der mittlerweile AfD-Bundesvorstand beschlossen hat, der Flügel möge sich auflösen. „Wir können keine Partei in der Partei dulden!“ Genau das aber sei der Flügel, und von „demokratischen Strukturen“ könne dabei keine Rede sein. Alles laufe „inoffiziell“, im „Geheimen“ – es gebe zwar Flügel-„Obleute“ für jeden Landesverband, aber keiner von denen sei je gewählt worden, „alle nur irgendwie ernannt von einer wie auch immer gearteten Zentrale“. Und offenbar habe der Flügel auch „schwarze Kassen. Das muss aufgeklärt werden.“

Empörung über Höcke-Zitat

Es gab Zeiten, da musste sich Jürgen Braun förmlich an die Wand gebügelt fühlen von der Flügel-Macht: Kyffhäuser-Treffen, Fahnenzüge in Reih’ und Glied, „Höcke, Höcke, Höcke“-Sprechchöre, Flügel- T-Shirts und Flügel-Umhängetaschen aus dem Flügel-Fanshop, groteske Fantasie-Auszeichnungen für Getreue, „silbernes Flügel-Abzeichen“ hier, „Bismarckmedaille“ da ... und den Gemäßigten in der Partei – Leuten wie Braun – drohte Höcke gerne kaum verhohlen; nannte sie „Luckisten“, schimpfte sie „Parteifunktionärszwerge“, hämte: „Geht in die FDP und lasst uns endlich in Ruhe!“

Jetzt aber, glaubt Braun, dreht sich die Stimmung. Neulich hat Höcke mal wieder die parteiinternen Gegner angegriffen, „ausgeschwitzt“ müssten sie werden – und habe eine „Empörungswelle“ geerntet; Protestnoten von Landes- und Kreisverbänden; „tausende Mails“ von erbosten Mitgliedern.

Auch Andreas Kalbitz, der bis vor Kurzem als der heimliche starke Mann in Höckes Schatten galt, ist nun angezählt: Die Medien-Recherchen zu seiner Neonazi-Vergangenheit stapeln sich. Bereits 1993 soll er erstmals am Zeltlager eines rechtsextremen Vereins teilgenommen haben, der „Heimattreuen Jugend“ – und letztmals 2007! Schon als 20-Jähriger, als Mittdreißiger immer noch: Das wären 14 Jahre brauner Sumpf.

Die Kalbitz-Verteidigung: „sehr diffus“

Bevor jemand in die AfD aufgenommen wird, gebe es ein Prüfverfahren, sagt Braun – und wenn auch nur der „Bruchteil solcher Hinweise“ auf ein rechtsextremes Vorleben vorliege wie bei Kalbitz, bestehe eigentlich „keine Chance“, Mitglied zu werden. Kalbitz habe „jahrelang“ Zeit gehabt, die Vorwürfe auszuräumen – seine Erklärungen aber seien „sehr diffus“ geblieben. Wenn ein 16-Jähriger sich mal „politisch verirrt“, sei das ja verständlich. Aber sich mit „34 Jahren“ im „Jugendlager einer eindeutig extremistischen Organisation“ tummeln?

Herr Braun, all das ist dankenswert klar formuliert. Nur: Falls die AfD ernsthaft nichts mit Extremismus zu tun haben will – war sie dann verdammt noch mal nicht viel zu lange viel zu duldsam mit den Höckes und Kalbitzens? Hat Alexander Gauland nicht noch diesen Herbst erklärt, Höcke stehe in der „Mitte der Partei“?

Braun widerspricht nicht. Er sagt nur: „Wenn Sie so fragen, fühle ich mich gar nicht so richtig angesprochen“. Er seufzt. „Ich bin es leid, dass über Jahre hinweg einzelne“ – einzelne „mit fragwürdigen Lebensläufen“, einzelne mit „komischen Äußerungen“, einzelne wie Höcke, einzelne wie Kalbitz – „mehr als 30 000 anständige Mitglieder der AfD in Geiselhaft genommen haben“.

30 000 Anständige? Moment, kurz rechnen: Knapp 35 000 Mitglieder hat die AfD – blieben also ein paar tausend Unanständige. Ist diese Schätzung naiv? Wohlwollend? Realistisch? Ist diese Partei moralisch noch zu retten? Oder längst unheilbar extremistisch versaut? Kann dies wieder die Partei der Jürgen Brauns werden? Oder bleibt sie die der Björn Höckes? Das ist offen – und in gewisser Weise ist das schon ein Fortschritt: Zwischenzeitlich sah es aus, als sei die Frage längst entschieden.