Rems-Murr-Kreis Die besten Weingüter im Remstal

Gute Weine zu machen, ist das eine. Diese Weine zu guten Preisen zu verkaufen, etwas ganz anderes. Nicht nur Genossenschaften wie die Remstalkellerei geraten auf dem hart umkämpften Weinmarkt in Schwierigkeiten. Auch für die privaten Weingüter wachsen die Reben nicht mehr in den Himmel. Die Zeiten seien vorbei, als samstags die Kunden vorbeifuhren, den Kofferraum kistenweise vollluden und die Weingüter ihren treuesten Kunden die besten Weine zuteilen konnten, erzählten Remstäler Wengerter, wie sich der Markt wandelt. Immer mehr Wein wird über den Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Sie haben ihre Weinabteilung aufgewertet und bieten dem Fachhandel Paroli. Der Online-Handel wird aus Sicht des Weinguide Vinum hingegen überschätzt. Zwar sind die Wachstumsraten zweistellig und die Wein-Online-Shops schießen wie Pilze aus dem Boden. Doch der Erfolg ist mäßig. Der Durchschnittspreis der online verkauften Weine liegt mit 6,50 Euro pro Flasche zwar deutlich über dem in Supermärkten (2,80 Euro). Der Vor-Ort-Weinhandel hat gleichwohl Zukunft. Denn dort könnten die Weine auch probiert werden.

Das Anbaugebiet Württemberg

Im heißen, trockenen Sommer 2018 hatte die Weinlese in Württemberg drei Wochen früher begonnen als im langjährigen Mittel. Die Trauben wiesen einen sehr hohen Zuckergehalt auf. Die Genossenschaftswengerter, die nach Öchsle bezahlt werden, mag dies gefreut haben. Gerhard Eichelmann hingegen zeigt sich irritiert ob der vielen Alkoholbomben mit 14 und mehr Prozent, die ihm aus diesem Jahrgang unterkamen. Es gehe aber auch anders. Langsam setze sich die Erkenntnis durch, „dass nicht mehr Alkohol das Ziel ist, sondern weniger, dass es keine 14 Prozent braucht, um hochklassige Weine zu erzeugen. Im Gegenteil.“

Neu im Eichelmann aufgenommen wurde das Weingut Rienth aus Fellbach. Rainer Schnaitmann (Fellbach) habe seine beste Kollektion, weiß wie rot, eingereicht und zählt jetzt mit fünf Sternen zusammen mit Aldinger und Dautel aus Württemberg zur „Weltklasse“. Von ihm stamme auch der beste Grauburgunder, „den wir bislang aus Württemberg verkosten konnten“. Bei den Rotweinen trumpfen in Württemberg darüber hinaus die Weingüter Klopfer, Aldinger Zimmerle, Heid oder Moritz Haidle auf.

Vinum hat seinen Beitrag zu Württemberg unter die Überschrift „Individualisten und Genossen“ gestellt. Denn immerhin werden rund 80 Prozent der Weine über die 50 Genossenschaften vermarktet, was seine Ursache in der Realteilung und der kleinen, über die Generationen hinweg zerstückelten Flächen hat. Mit einem Rotweinanteil von 70 Prozent stehe Württemberg hinter der Ahr an zweiter Stelle. Obwohl der Trollinger den Hauptanteil ausmache, „bringt der Lemberger die interessantesten Ergebnisse hervor“.

Junge Winzertalente mit sensationellen Qualitäten

Moritz Haidle ist bei Vinum in Württemberg „Winzer des Jahres“. Er habe das seit jeher renommierte, aber eher konservative Weingut umgekrempelt und für bemerkenswerten Schwung gesorgt. Wenig spektakulär, denn in guter schwäbischer Manier habe sich Sven Ellwanger die Auszeichnung „Aufsteiger des Jahres“ erarbeitet, der mit 31 Hektar das größte private Weingut Bernhard Ellwanger im Remstal betreibt.

Für den Gault&Millau ist Württemberg dank grandioser Rotweine schlicht ein „Roter Riese“. Vor allem der Lemberger sticht heraus. Sie gewinnen hochverdient immer mehr Popularität und Anerkennung. „Insgesamt weht in Württembergs Weinregionen ein guter Geist.“ Junge Winzertalente bringen sensationelle Qualitäten in die Flaschen, und dies zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Der Weinguide Falstaff beschreibt unter der Überschrift „Culturbilder aus Württemberg“, wie wir Schwaben im 19. Jahrhundert dem Alkohol doch arg zugetan waren. Falstaff zitiert aus dem Bändchen eines Norddeutschen, der lieber anonym geblieben war. Kurz gesagt: Es wurde von morgens bis abends gesoffen und in den Wirtshäusern rumgehangen. Heute stehe eher das Genießen im Vordergrund. So empfiehlt der Falstaff zum Schoppen einen trockenen Kabinett vom Schnaiter Weingut Im Hagenbüchle und zum Mittag einen Boom Syrah Rosé vom Winnender Weingut Siegloch, der sich nicht um Konventionen schere. Und abends dränge sich die Rotwein-Cuvée „Saphir“ von Schwegler aus Korb auf.

Beste Lagen

Laut Falstaff zählt der Fellbacher Lämmler zu den priviligiertesten Lagen für Große Gewächse in Württemberg. Als Beweis nennt der Weinführer drei Lemberger GG der Fellbacher Weingüter Aldinger, Schnaitmann und Heid. Für den Vinum stechen im Remstal außer dem Lämmler die beiden Stettener Lagen Pulvermächer und Brotwasser hervor.

Legende zur Karte

grün = Zertifiziert biologisch arbeitendes Weingut (auch Betriebe in der Umstellung)

Eichelmann:

★★★★★ = Weltklasse

★★★★☆ = Weltklasse

★★★★ = hervorragender Erzeuger

★★★ = sehr guter Erzeuger

★★ = guter Erzeuger

★ = zuverlässiger Erzeuger

Gault Millau:

🍇🍇🍇🍇🍇 = weltbeste Winzer

🍇🍇🍇🍇 = exzellente Betriebe

🍇🍇🍇 = sehr gute Erzeuger

🍇🍇 = guter Erzeuger

🍇 = verlässliche Betriebe

Vinum:

★★★★★ = Weltklasse

★★★★ = Deutsche Spitze

★★★ = Sehr gut

★★ = Gut

★ = Zuverlässig