Rems-Murr-Kreis Diebesbanden plündern wieder BMW

Mittels Hubschrauber und zahlreichen Streifen fahndete die Polizei am Freitag, 17. Mai, nach Dieben, die in Schwaikheim sechs BMW aufgebrochen hatten. Gefasst wurde niemand, berichtet Polizei-Pressesprecher Robert Kreidler. Bereits in der Nacht auf Mittwoch, 15. Mai, waren Kriminelle in Urbach nach demselben Muster zugange gewesen. Vier BMW wurden dort aufgebrochen, wobei es die Täter laut Polizei ausschließlich auf Navigationsgeräte mit entsprechenden Bedienelementen und Lenkrädern in der M-Business-Ausstattung abgesehen hatten. Die Diebe gingen „fachkundig vor“, teilt die Polizei mit – und sie hinterließen in Urbach und in Schwaikheim innerhalb kürzester Zeit einen Schaden von insgesamt 55 000 Euro.

Vor einiger Zeit zwei Litauer festgenommen

Ähnlich gelagerte Fälle registrierte die Polizei in der jüngeren Vergangenheit schon oft. Vor gut einem Jahr kam es in Schorndorf-Weiler zu einer Serie von Aufbrüchen. Diebe schlugen die Seitenscheiben an mehreren BMW und an einem Mercedes Viano ein. Im November 2017 meldete die Polizei BMW-Aufbrüche in Leutenbach, Winnenden und auch damals schon in Schwaikheim. Vor gut zwei Jahren waren Kriminelle nach demselben Muster in Schorndorf zugange. Eine Fahndung blieb auch damals ohne Erfolg.

Polizei-Pressesprecher Robert Kreidler kann im Zusammenhang mit den BMW-Aufbrüchen von nur zwei Festnahmen berichten, die nach mehreren Taten dieser Art um den Jahreswechsel 2016/17 gelungen sind. Damals wurden zwei junge Litauer festgenommen, Jahrgang ‘96 und ‘92. Ob sie verurteilt worden sind oder nicht, ist der Polizei nicht bekannt. Nicht in allen Fällen erfahren die Ermittler, nachdem sie Akten an die Staatsanwaltschaft abgegeben haben, welche Konsequenzen folgen. Eine Recherche dieser Zeitung, diese Festnahmen betreffend, ist noch nicht abgeschlossen.