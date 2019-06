Rems-Murr-Kreis Eichenprozessionsspinner: Städte melden Befall

In Backnang kriechen sie schon: Am Seehof, im Plattenwald, beim Max-Born-Gymnasium und in einem Waldstück bei Sachsenweiler wurden die behaarten, giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners gesehen. Mitarbeiter des Bauhofs haben nachkontrolliert und bestätigt: Dicke Nester voll der für Mensch und Tier potenziell gefährlichen Krabbler hängen in den Bäumen. Auch Waiblingen meldet Befall: In den Hartwald bei Hegnach kommen jetzt Warnschilder. Und auch sonst überall im Kreis, wo Eichen an Waldrändern schön sonnig stehen oder überhaupt als Solitärbaum von der Frühlingswärme profitieren und womöglich innerorts noch im Schein von Fußballplatz-Flutlichtern oder Straßenlaternen stehen, die nachtfliegende Schmetterlinge ja magisch anziehen, krabbeln die Raupen. Der Eichenprozessionsspinner, sagt Martin Röhrs, Leiter des Kreis-Forstamts, „ist einfach da; den gab’s auch schon immer“.

Die Härchen des Schmetterlings haben ein Nesselgift

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter. Bevor das Tier zum Schmetterling wird, durchläuft es sechs Entwicklungsstadien und wird eben auch zur Raupe mit den gefährlichen Härchen. Das passiert im Mai und Juni. Die Haare haben ein Nesselgift und Widerhaken. Sie können mit dem Wind über mehrere Meter transportiert werden und lösen bei empfindlichen Menschen schwere allergische Reaktionen aus. Es kann sogar zu Asthmaanfällen kommen. Durch die Klimaveränderung, so die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, breiten sich die Raupen in Deutschland immer stärker aus. Die Population in 2019 sei größer als im Vorjahr, zu den besonders stark betroffenen Bundesländern gehört auch Baden-Württemberg.

Häutungsnester und Verpuppungsgespinste sind Gefahrenquelle

Das Problem: Sind schon die lebenden Raupen im Sommer gefährlich, hört das Dilemma im Herbst und Winter auch nicht auf. Denn Häutungsnester und die am Baum oder am Boden verbleibenden Verpuppungsgespinste sind, wenn sie nicht richtig entfernt werden, das ganze Jahr hindurch eine Gefahrenquelle. Wobei auch hier der Forst-Fachmann aus dem Kreis beruhigt: Im Laufe des Winters sind die alten Härchen dann Geschichte. Dann könne, wer wolle, dem neuen Befall vorbeugen.