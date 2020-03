Rems-Murr-Kreis Ein statistischer Blick auf die Corona-Krise

Zwischenfazit: Man kann im Grunde kaum mehr sagen, als dass es in fast allen kleineren Kommunen bislang sehr wenige Fälle gibt – und in vier Gemeinden sogar keinen einzigen; in Althütte (rund 4200 Einwohner), Burgstetten (knapp 3700 Einwohner), Kirchberg/Murr (knapp 3900 Einwohner); und auch in Alfdorf mit seinen mehr als 7000 Einwohnern. Korb allerdings sticht heraus: zehn Ansteckungen bei rund 10 800 Einwohnern; Infektionsrate: 0,92 Promille.

Blick auf die acht Großen Kreisstädte: Hier zeichnen sich auffälligere – und aufgrund der höheren absoluten Zahlen auch statistisch weitaus belastbarere – Unterschiede ab.

Backnang : 30 Infizierte, etwa 37 300 Einwohner; Infektionsrate: 0,8 Promille.

: 30 Infizierte, etwa 37 300 Einwohner; Infektionsrate: 0,8 Promille. Weinstadt : 18 Infizierte, etwa 27 000 Einwohner; Infektionsrate: 0,66 Promille.

: 18 Infizierte, etwa 27 000 Einwohner; Infektionsrate: 0,66 Promille. Waiblingen : 36 Infizierte, etwa 55 500 Einwohner; Infektionsrate: 0,65 Promille.

: 36 Infizierte, etwa 55 500 Einwohner; Infektionsrate: 0,65 Promille. Fellbach : 20 Infizierte, 45 700 Einwohner; Infektionsrate: 0,43 Promille.

: 20 Infizierte, 45 700 Einwohner; Infektionsrate: 0,43 Promille. Winnenden : 12 Infizierte, etwa 28 300 Einwohner; Infektionsrate: 0,41 Promille.

: 12 Infizierte, etwa 28 300 Einwohner; Infektionsrate: 0,41 Promille. Schorndorf : 15 Infizierte, etwa 39 600 Einwohner; Infektionsrate: 0,37 Promille.

: 15 Infizierte, etwa 39 600 Einwohner; Infektionsrate: 0,37 Promille. Murrhardt : 4 Infizierte, etwa 14 000 Einwohner; Infektionsrate: 0,28 Promille.

: 4 Infizierte, etwa 14 000 Einwohner; Infektionsrate: 0,28 Promille. Welzheim: 1 Infektion, etwa 11 200 Einwohner; Infektionsrate: 0,09 Promille.

Woraus resultieren diese beträchtlichen Differenzen? Wir wissen es nicht. Verbreitet sich das Virus in stärker ländlich geprägten, nicht so dicht besiedelten Räumen langsamer? Die Spekulation klingt plausibel, ist aber nicht wirklich belegbar. Begnügen wir uns also mit der Feststellung: In Welzheim, Kaisersbach und Alfdorf zusammen mit insgesamt rund 21 000 Einwohnern waren bislang nur drei Ansteckungen zu verzeichnen. Eine Infektion pro 7000 Menschen: bemerkenswert.

Auch dieser Befund ist aber mit Vorsicht zu genießen: Die Lage entwickelt sich bekanntlich – Achtung, geflügeltes Wort: – „dynamisch“, ist permanent im Fluss. Auffälligkeiten, die derzeit ins Auge stechen, stehen unter dem Vorbehalt, dass alles in einer Woche bereits wieder vollkommen anders aussehen kann. Die wichtigste Erkenntnis, die sich aus den bislang vorliegenden Daten ablesen lässt, ist womöglich eine andere: Stand 18. März waren 67 Infektionen registriert – es dauerte drei Tage, nämlich bis zum 21. März, dann hatte sich die Zahl ziemlich genau verdoppelt auf 133. Verdoppelung binnen drei Tagen: Das ist quasi das Maß für den Verbreitungsschwung; Verdoppelung binnen drei Tagen: Das ist auch bundesweit die grobe Tendenz.

„Wir können Krise. Wir sind vorbereitet“

Am 24. März lag die Zahl dann bei 211 – wenn die Faustregel Verdoppelung binnen drei Tagen sich fortgeschrieben hätte, wären es 266 gewesen. Ein Hoffnungszeichen? Man darf zwar auch das nicht überinterpretieren, aber den Trend sollten wir im Auge behalten: Falls sich das Ausbreitungstempo in den kommenden zwei Wochen verlangsamen sollte, wäre das ein Indiz dafür, dass Distanzgebote und Ladenschließungen wirken.

Die beste Nachricht zum Schluss – am Montag haben wir berichtet, dass die Rems-Murr-Kliniken die Zahl ihrer Beatmungsplätze von 32 auf 85 erhöht haben . Manche Leser fragten sich: Reicht das aktuell? Und wird es mittelfristig reichen? Die Antwort lautet tendenziell: Ja.

Denn auf unsere Anfrage teilt das Landratsamt mit: „An den Rems-Murr-Kliniken werden und wurden rund ein Dutzend Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, größtenteils auf der Intensivstation. In der Regel werden Intensivpatienten auch beatmet.“ Zwölf von 85 Beatmungsplätzen im Einsatz – das bedeutet: Die Kapazitäten sind bei weitem nicht an der Auslastungsgrenze und würden auch einen schroffen Anstieg schwerer Krankheitsfälle verkraften. Damit scheint sich zu bestätigen, was Marc Nickel, Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken, am Montag gesagt hat: „Wir können Krise. Wir sind vorbereitet.“