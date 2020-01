Rems-Murr-Kreis Einbruchserie: Haftstrafe für 34-Jährigen

Bereits im Dezember hatte das Verfahren gegen den Serben vor dem Landgericht begonnen. Die Einbruchserie, um die es ging, liegt schon fast drei Jahre zurück. Im Frühjahr 2017 hebelten Täter in Geradstetten, Fellbach, Backnang, Schorndorf, Oberweissach und im Landkreis Esslingen Fenster und Terrassentüren auf. Sie hatten es offenbar gezielt auf Häuser und Wohnungen älterer Menschen abgesehen. Der Wert des Diebesgutes wurde zu Beginn des Verfahrens auf mehr als 100 000 Euro beziffert. Die Einbrecher entwendeten Geld, Schmuck, Eheringe, Münzen und Goldbarren und richteten erhebliche Sachschäden an.

Aussage des jetzt Verurteilten: Er sei unschuldig

Er habe rein gar nichts mit all diesen Einbrüchen zu tun, hatte der Serbe im Dezember ausgesagt. Zwei Bekannte von ihm sagten seinerzeit als Zeugen aus. Beide wurden in Handschellen in den Gerichtssaal geführt: Sie sind wegen der Einbruchserie schon rechtskräftig verurteilt und sitzen bereits seit einer Weile in Justizvollzugsanstalten ein. Die drei Männer kennen sich seit vielen Jahren. Sie stammen alle aus demselben Ort in Serbien. „Es gab keinen dritten Mann“, sagte einer der beiden Zeugen seinerzeit aus.