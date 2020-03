Rems-Murr-Kreis Einbrüche in vier Kindergärten

Rems-Murr-Kreis.

Gleich vier Einbrüche in Kindergärten sind der Polizei am Mittwochmorgen (18.3.) gemeldet worden:

In Remshalden-Grundbach sind bislang Unbekannte zunächst in das Paul-Gerhardt-Haus in der Wiesenstraße eingebrochen. Sie durchsuchten diverse Schränke nach Diebesgut. Danach brachen sie in den evangelischen Kindergarten ein und suchten auch hier nach Diebesgut. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. An den Einrichtungen hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.