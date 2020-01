Rems-Murr-Kreis Elf-Kilometer-Tunnel? Neue Pläne für den Nordostring

Wie sieht die Straße im Detail aus?

Siehe Grafik. Die vierspurige Straße verläuft auf fast elf Kilometern weitestgehend unterirdisch, nur ab und zu erblickt der Autofahrer das Tageslicht, wenn er die Anschluss-Stellen bei Waiblingen, Hegnach und Remseck passiert. Die Tunnel sollen teilweise in offener, teilweise in bergmännischer Bauweise angelegt werden. Offen, das heißt: Die Trasse wird nur leicht tiefergelegt und dann mit einem Grün-Deckel versehen. Bergmännisch, das heißt: Hier wird richtig ins Erdreich hineingebohrt. Der spektakulärste Abschnitt ist die Neckar-Unterquerung bei Remseck: Die Strecke soll in 30 bis 40 Metern Tiefe unter dem Fluss hindurchführen. Charmantes Detail: Der nordwärts führende Teil der Waiblinger Westumfahrung soll ebenfalls versenkt werden. Hier würde also ein etwa einen Kilometer langes Stück Straße quasi renaturiert, aus Grau würde Grün.

Was soll das kosten?

Knapp 1,2 Milliarden Euro. Macht etwa 110 Millionen Euro pro Kilometer Straße. Zum Vergleich: Der Nord-Ost-Ring oberirdisch wurde bisher mit gut 200 Millionen Euro ausgepreist. Es geht also etwa um eine Versechsfachung der Kosten.

Was steht dem als Nutzen entgegen?

Die Machbarkeitsstudie rechnet mit Zeiteinsparungen im Personen- wie Güterverkehr und weniger Abgas- und Lärmbelastung für die umliegenden Gemeinden. Der „Nutzen-Barwert“ sei höher als die Baukosten. Kernbotschaft: Es lohne sich.

Ist Stihls Vorgehen legitim?

Sagen jetzt schon Wirtschaftsbosse der Politik, was gebaut wird? Diese böse Frage wird sicher aufgären – der Vorwurf ist in diesem Falle aber ungerecht. Stihl hat nicht den Weg des Hinterzimmer-Gekungels gewählt – er legt eine Diskussionsgrundlage öffentlich auf den Tisch. Um „gleichen Informationsstand“ zu schaffen, habe er auch die ringkritische Initiative Arge Nordost angeschrieben. „Wir sind offen für den Dialog. Wir suchen einen konsensfähigen Weg, um die Diskussion voranzubringen.“

Entsteht hier eine Ersatz-Autobahn?

Wenn der Nord-Ost-Ring – egal ob ober- oder unterirdisch – kommt, kann man vierspurig von Kornwestheim über Waiblingen und Schorndorf bis Gmünd fahren; und hinter Gmünd ist der Abschnitt bis Aalen auch schon teilweise autobahnähnlich ausgebaut. So entsteht Puzzlestück um Puzzlestück eine für den Fernverkehr attraktive Alternative zu A 6 und A 8. Und dann werde die B 29 endgültig zugemüllt mit Lastwagen, sagen Kritiker. Helmuth Ammerl vom Planungsbüro Obermeyer räumt dazu sympathisch ehrlich ein: Ja, der Nord-Ost-Ring werde „verkehrsanziehende Wirkung haben“. Genaue Aufschlüsse könne nur eine „weitere Untersuchung“ geben.

Wird das wirklich kommen?

Falls die Politik „heute beschließen“ würde, diese Straße so zu bauen – dann, schätzt Rüdiger Stihl, würden immer noch „zehn Jahre bis zum ersten Spatenstich“ vergehen. Aber das ist graue Theorie. Erst mal müsste der Bund – zuständig für die Finanzierung – mit Brief und Siegel bestätigen: Ja, wir machen 1,2 Milliarden statt 200 Millionen locker. Dann müsste das Land – zuständig für die Planung – sagen: Ja, das packen wir jetzt gerne an. Wird es je dazu kommen? „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagt Rüdiger Stihl.

Wo gibt es mehr Infos?

Unter www.landschaftsmodell-nordostring.de.