Rems-Murr-Kreis Ermittlungen gegen Geflügelhof wegen Herkunftsstempel

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen einen Geflügelhof aus dem Schwäbisch-Fränkischen Wald wegen möglicher illegaler Auszeichnung von Eiern. In der vergangenen Woche seien in einem Supermarkt im Rems-Murr-Kreis Hühnereier aufgetaucht, die verbotenerweise doppelte Herkunftsstempel trugen, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. Davor hatte swr.de darüber berichtet. Der Anfangsverdacht lautet laut Anklagebehörde auf Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz.