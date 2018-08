Rems-Murr-Kreis Erpressung mit angeblichen Sex-Videos

Rems-Murr-Kreis.

Die Polizei Aalen warnt vor einer Erpresser-Masche, die derzeit im Internet kursiert. In mehreren Fällen erhielten die Opfer Mails, in denen behauptet wurde, sie seien beim Besuch auf einer Porno-Seite gefilmt worden. In anderen wurde vorgetäuscht, den Erpressern liege Videomaterial mit sexuellen Handlungen des Opfers vor. Sollten sie sich weigern, eine bestimmte Geldsumme auf ein Konto zu überweisen, würde das Videomaterial veröffentlicht. Die Erpresser verleihen ihren Forderungen Nachdruck, indem sie ein tatsächlich im Internet verwendetes Passwort des Opfers mitteilen.