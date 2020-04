Rems-Murr-Kreis Erstmals „Entlassene“ in der Corona-Statistik

„Halten Sie weiter Abstand"

Auch das Seniorenzentrum „Haus am Brunnenrain“ in Plüderhausen musste am frühen Freitagabend seinen ersten Corona-Fall vermelden. Das teilte die Pressesprecherin des Trägers „Die Zieglerschen“, Sarah Benkißer, mit. Der Bewohner oder die Bewohnerin, die getestet wurde, zeige bis jetzt aber keine Krankheitssymptome. Ob nun alle anderen Bewohner des Seniorenzentrums und dessen Mitarbeiter getestet werden, konnte Sarah Benkißer am Freitag noch nicht sagen. Positivere Nachrichten aus dem „Haus Elim“ in Bittenfeld. Der eine infizierte Bewohner ist auf dem Wege der Besserung, die 26 Mitarbeiter sind laut Geschäftsführer negativ getestet worden.