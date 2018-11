Rems-Murr-Kreis Fahrverbote: P+R-Plätze reichen nicht

Die Uhr tickt. Vom 1. Januar 2019 gelten in Stuttgart Fahrverbote für Diesel-Pkw der Schadstoffklassen 1 bis 4. Diesel 5 haben noch eine Schonfrist bis 2020, sofern sich die schlechte Luft über dem Stuttgarter Kessel nicht verzieht. Zehntausende Rems-Murr-Bürger pendeln jeden Tag nach Stuttgart. Die meisten mit dem eigenen Auto. Ab 1. Januar dürfen mehr als 30 000 Autos mit WN- oder BK-Kennzeichen (Schadstoffklasse 1-4) nicht mehr nach Stuttgart. Über weiteren 28 000 Diesel der Schadstoffklasse 5 hängt das Damoklesschwert der Fahrverbote ab 2020.

Jochen Haußmann, der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag und Regionalrat, hat die Fahrverbote zum Anlass für eine Kleine Anfrage im Landtag genommen. Die Antworten des Verkehrsministeriums sind ernüchternd und bestätigen die Erfahrungen der P+R-Nutzer. Die meisten Anlagen sind in der nachfragestärksten Zeit von Dienstag bis Donnerstag an Vormittagen voll ausgelastet. Kein Trost ist: „Außerhalb dieser Zeiten sind an allen Anlagen freie Stellplätze verfügbar.“

Haußmann: „Mit den Fahrverboten wird der Druck noch wachsen“

„Die Park-and-ride-Plätze sind jetzt schon übervoll, und mit den Fahrverboten zum Jahreswechsel wird der Druck noch wachsen“, so Haußmann. Er fordert, dass Land und die Region Stuttgart in den Ausbau der P+R-Anlagen im Kreis investieren, „um schnell zusätzliche Plätze zu schaffen“. Eine abgestimmte Strategie erfordere eine Bedarfsanalyse mit anschließenden Verbesserungsmaßnahmen: „Dabei muss das Land den Verband Region Stuttgart finanziell unterstützen, beispielsweise mit einem Impulsprogramm.“ Das baden-württembergische Verkehrsministerium hatte in seiner Antwort klargestellt, dass es kein Geld vom Land für P+R-Plätze gibt. Das Land gebe aber pro Jahr zehn Millionen Euro für Luftreinhalte-Maßnahme im Verkehr aus.

P+R-Anlagen sind und bleiben Sache der Städte und Gemeinden. Die Kommunen wollten die Anlagen „weiterhin in eigener Regie führen“, beantwortet das Verkehrsministerium die Frage, wer bei P+R-Anlagen künftig das Sagen haben soll. Der Verband Region Stuttgart fördert neuerdings den Ausbau von Anlagen und gibt den Kommunen Einnahmegarantien, um ihnen neue Anlagen schmackhaft zu machen.

Kritik an der Preispolitik

Die Absicht der Region, eines Tages alle P+R-Anlagen unter einen Hut zu bekommen, wird wohl ein Wunsch bleiben. Betrieben werden die Anlagen außer von den Kommunen vielfach von der Deutschen Bahn. In Plochingen hat sich die DB Station&Service kürzlich den Unmut der Region zugezogen, weil sie ausgerechnet jetzt, in Zeiten der Fahrverbote und der VVS-Tarifreform, die Gebühren erhöht und abkassiert. Teuer ist Park-and-ride vor allem in Tiefgaragen und Parkhäusern, wie in Backnang (200 Euro im Jahr) oder Fellbach (204 Euro), aber auch auf einem Parkplatz in Rommelshausen (240 Euro). Meist beträgt die Jahresgebühr um die 100 Euro, viele Parkplätze sind jedoch kostenlos.

Kritisch sieht Haußmann nicht nur die geringe Zahl der P+R-Plätze, sondern auch die Gebühren, die teilweise erhoben werden: „Die unterschiedlichen Parkgebühren und die Zonentarife im VVS sorgen für zusätzliche Verschiebungen in der Nutzung.“ Für ihn ist die logische Schlussfolgerung: „Wir brauchen dringend ein Konzept für die P+R-Anlagen. Die Gebühren müssen logisch aufeinander abgestimmt sein.“ Demnach dürfte beispielsweise ein Stellplatz in Rommelshausen nicht teurer sein als einer in Waiblingen, der näher an Stuttgart liegt.

Verknüpfung von VVS-Abo und P+R-Stellplatz

Der Druck auf die P+R-Anlagen wird mit den Fahrverboten zunehmen, ist sich Haußmann sicher und weist auf ein spezielles Problem von P+R-Anlagen hin, die knapp hinter der Stadtgrenze wie am S-Bahn-Halt Sommerrain liegen. Mit der VVS-Tarifreform gilt für Stuttgart-Pendler ab Fellbach nämlich der attraktive Ein-Zonen-Tarif, was natürlich Parkplätze in Fellbach noch begehrter macht. Mit seiner Weigerung, für solche Anlagen Ausnahmen zuzulassen, verärgere Verkehrsminister Hermann nicht nur die CDU, sondern er helfe damit auch nicht der Umwelt und den Pendlern, die bereit zum Umstieg wären. „Das hat nichts mehr mit der Einhaltung von Grenzwerten zu tun, das ist reine Schikane“, so Haußmann.

Für begrüßenswert hält Haußmann die Überlegungen des Verbands Region Stuttgart hinsichtlich Innovationen für die Zukunft. So sei auch die Verknüpfung zwischen Fahrkarte beziehungsweise VVS-Abo und P+R-Stellplatz zu regeln. Darunter fallen für Jochen Haußmann neue Fahrkartenmodelle. Das Verkehrsministerium verweist auch darauf: „Der VRS hat im Rahmen eines interkommunalen Förderantrags im Fonds für nachhaltige Mobilität Mittel zur Weiterentwicklung des Angebots „Parkschein = Fahrschein“ beantragt.“ Dies wird beispielsweise schon in Stuttgart-Österfeld genutzt. Auch die polygoCard als Zugangsmedium zu P+R-Parkplätzen solle ausgeweitet werden. „Aber das funktioniert nur bei genügend Parkplätzen.“