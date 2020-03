Rems-Murr-Kreis Falschgeld und Betrug: 27-Jähriger zu Haft verurteilt

Von hoher krimineller Energie war während des Prozesses immer wieder die Rede. Ein Kripo-Beamter, der mit Ermittlungen in diesem umfangreichen, komplexen Fall betraut war, zeigte sich als Zeuge vor Gericht sichtlich empört über die Dreistigkeit des jungen Mannes. Über einen Zeitraum von vier Jahren, 2014 bis 2018, gelang es dem Mann, in einer Vielzahl von Fällen Verkäufer vor allem von Elektronikartikeln zu prellen, an Waren heranzukommen, die andere bezahlten, sich am laufenden Band Dinge an Packstationen schicken zu lassen, die er mit Hilfe gestohlener Daten bestellt hatte, ohne selbst als Kunde in Erscheinung zu treten. Fast zwei Stunden lang hatte die Verlesung der Anklageschrift Mitte Dezember zum Auftakt des Prozesses gedauert. Verurteilt worden ist der Mann jetzt wegen Computerbetrugs in 212 Fällen, versuchten Computerbetrugs in 68 Fällen, ferner wegen vier Fällen sozusagen gewöhnlichen Betrugs sowie wegen gewerbsmäßiger Geldfälschung in zwei Fällen.

Im Darknet, einem Segment im Internet, in dem man sich anonym bewegen kann, hatte der Mann gefälschte 50-Euro-Scheine gekauft. Es handelte sich offenbar um hervorragende Fälschungen; jedenfalls gelang es dem Mann mehrfach, mit Hilfe von falschen Fuffzigern illegal an Waren heranzukommen. Für viele seiner Betrügereien nutzte er Ebay oder verschaffte sich Zugang zu Post-Accounts Unbeteiligter, um sich Waren an Packstationen ausliefern lassen zu können. Es sind diverse Kenntnisse nötig, um über so lange Zeit Hunderte Betrügereien durchziehen zu können. Im Darknet findet, wer die Preise zahlen kann und sich damit befassen will, diverse Erklärvideos für Nachwuchs-Betrüger.

Der Mann bestellte riesige Warenmengen, vor allem Elektronik, zum Beispiel Notebooks, Konsolen, Tablets, Computerzubehör, aber auch Marken-Klamotten, Büstenhalter und String-Tangas. Er sei in einen „Kaufrausch“ geraten, hatte der Mann am ersten Prozesstag ausgesagt. Einen Teil der Waren behielt er für sich; vieles verkaufte er gewinnbringend weiter.

Nach allen Regeln der Kunst hatte der 27-Jährige seinen Laptop gesichert; für seine Geschäfte verschleierte er seine IP-Adresse. Ganz offen prahlte er unterdessen via Whatsapp. Auf einem dort verschickten Foto ist laut Zeugenaussagen der Angeklagte zu sehen, wie er stolz ein Kuvert voll falscher 50-Euro-Scheine präsentiert. Für Empörung sorgten diverse weitere Nachrichten. „Irgendwann hast du halb Deutschland auf dem Gewissen“, schrieb ein Bekannter. Die Antwort des 27-Jährigen: „Ha ha, egal.“