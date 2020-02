Rems-Murr-Kreis Firma Föhl: Weltweit erste klimaneutrale Gießerei

Auf den Weg zur weltweit ersten klimaneutralen Gießerei hat sich Föhl aber nicht erst seit Greta Thunberg gemacht, die mit „Fridays for Future“ der Klimadebatte richtig einheizt. Dass sich ausgerechnet eine energieintensive Gießerei wie Föhl in die gerade einmal ein paar Firmen umfassende Liste an klimaneutralen Unternehmen im Kreis einreiht, ist verblüffend genug.

Schließlich sind Gießereien von Natur aus Energiefresser. Metall und Kunststoffe müssen erst einmal erhitzt und geschmolzen werden, um in Druckgießmaschinen zu Werkstücken gepresst zu werden. Rund fünf Millionen Stück verlassen täglich die vier Föhlwerke in Rudersberg, Schorndorf und China.

Beschäftigte werden zu Energiescouts ausgebildet

Vor über zwei Jahrzehnten hat sich Föhl auf den Weg gemacht, zu einem umweltfreundlichen Unternehmen zu werden. 1996 war von Klimawandel und -katastrophe noch keine Rede. Gleichwohl ließ Föhl sein Umweltmanagementsystem erstmals nach dem Öko-Audit EMAS zertifizieren und veröffentlicht seither jährlich Umwelterklärungen.

1999 baute Föhl in Michelau die energieeffizienteste Gießerei Europas, der auch der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder einen Besuch abstattete, um die Integration von Umweltschutz in die Produktion zu loben.

2016 entwickelte Föhl ein neues Gießverfahren, „Heißkanal“ genannt. „Hier sparen wir im Vergleich zum konventionellen Zinkdruckgussprozess bis zu 50 Prozent Energie und große Mengen Material ein“, sagt Kirkorowicz.

Seit 2017 werden Energiescouts ausgebildet und die Mitarbeiter in Sachen Klima und Umwelt sensibilisiert. Mit der Digitalisierung, die Föhl mit Hochdruck vorantreibt, werden zudem auch Ressourcen eingespart. Papier, so der Wille von Kirkorowicz, soll’s in der Produktion keins mehr geben.

Föhl versteht grüne Denke auch als Innovationstreiber

Zuständig für Energie und Umwelt ist seit dem Jahr 2017 der Verfahrensingenieur Andreas Eigner. Er weist auf die vom Unternehmen selbst entwickelte Beschichtungstechnik hin, „Föhlan“ genannt. Sie ersetzt die branchenübliche und sehr umweltproblematische Galvanik und spare 70 Prozent Energie und 90 Prozent Material. Föhl setzt die Technik bereits bei Dachantennen für Autos ein. Sowohl in einem Werk in Rudersberg wie auch in China. Insofern versteht Föhl grüne Denke auch als Innovationstreiber.

Ob die Kunden, die zu mehr als zwei Dritteln aus der Automobilindustrie und ihren Zulieferern kommen, Föhls Klimaneutralität honorieren, ist unsicher. Sie könnte sich in Zukunft aber durchaus zu einem Wettbewerbsvorteil entwickeln, wenn Unternehmen in ihren Klimabilanzen auch die Lieferketten berücksichtigen müssen, sagt Kirkorowicz.

Derzeit ist der Chef aber eher noch ein Überzeugungstäter in Sachen Umwelt. „Ich habe eine moralische und ethische Verpflichtung, bei der Produktion die Umwelt möglichst wenig zu belasten.“

Licht ausschalten, bewusst mit Abfällen umgehen

Ohne die Mitarbeiter, weiß er, läuft nichts. Was damit anfängt, dass die Mitarbeiter als Letzte in der Werkstatt das Licht ausschalten, bis hin zum bewussten Umgang mit Abfällen.

Beim Zinkdruckguss, der Spezialität von Föhl, sieht sich das Unternehmen für die Zukunft gewappnet. „Die Elektromobilität ist für uns eine Chance“, ist sich Kirkorowicz sicher. Sie werde Föhl neue Aufträge bescheren. Denn Zink sei der ideale Werkstoff im Auto der Zukunft. Sei’s für Elektromotoren, die Elektronik in den Fahrzeugen und nicht zuletzt für Batterien.

Aktuell hingegen befindet sich die Gießerei im Strudel des Umbruchs in der Automobilindustrie. Zwar habe Föhl 2018 einen Auftragseingang wie noch nie zuvor verzeichnet. Doch viele Kunden warten derzeit ab, zögern mit der Auftragsvergabe oder sagen den Auftrag ganz ab. Das hat sich in der Bilanz niedergeschlagen. Der Umsatz sank um 2019 gegenüber dem Vorjahr zweistellig, liege aber immer noch über 100 Millionen Euro in der Gruppe.

Pläne für Kurzarbeit in der Schublade

Nachdem ein Teil der Belegschaft – Föhl beschäftigt in den drei Werken in Michelau, Necklinsberg und Haubersbronn rund 400 Mitarbeiter – schon im Vorjahr drei Monate kurzarbeiten musste, liegen auch heuer Pläne für Kurzarbeit in der Schublade. Ganz abgesehen von der Lage in China, wo Föhl in seinem Werk bei Shanghai 300 Mitarbeiter beschäftigt. Wegen des Coronavirus ist die Fabrik bis auf weiteres geschlossen.

Die Lage in China macht Kirkorowicz Sorgen, nicht zuletzt weil sein Bruder Jochen mit seiner Familie dort lebt und das Werk leitet.