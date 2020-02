Rems-Murr-Kreis Firmen starten trotz Corona in China durch

In der Kantine muss jeder drei Meter vom anderen entfernt sitzen

Am Eingang des Industriegebiets in Taicang gebe es einen Kontrollpunkt und am Werkseingang einen zweiten. Jeder, der durchkommt, werde in Augenschein genommen. Bei jedem werde die Körpertemperatur gemessen. Im Werk gebe es zudem eine Mundschutzpflicht und die Anweisung, sich häufig die Hände zu waschen. Alle drei Stunden sei der Mundschutz zu wechseln und in Spezialcontainern zu entsorgen, gibt Frank Kirkorowicz die Erfahrungen und Erlebnisse seines Bruders wieder, mit dem er in regem Fernkontakt steht.

„Wegen Corona haben die chinesischen Behörden sogar angeordnet, dass wir eine eigene Werkskantine einrichten müssen“, sagt Frank Kirkorowicz. „Früher gingen unsere Leute in eine Zentralkantine für mehrere Unternehmen in dem Industriegebiet in Taicang essen. Die ist geschlossen worden.“ In der neuen Föhl-Kantine Pause machen und essen gehen dürften gleichzeitig aber immer nur Gruppen von 20 Personen. „Und die müssen jeweils drei Meter voneinander entfernt sitzen und nach 20 Minuten die Kantine verlassen. Dann wird wieder alles desinfiziert, und die nächste Gruppe kann rein. Das Essen wird steril in Plastik verpackt angeliefert und ausgegeben.“

Fabrikgebäude professionell desinfiziert

Der Waiblinger Motorsägenhersteller Stihl ist im selben Taicang bei Shanghai mit einer Vertriebsgesellschaft angesiedelt. Diese und auch die Stihl-Produktionsgesellschaft in Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong sowie der Stihl-Produktionsstandort in Huizhou haben am 10. beziehungsweise 15. Februar die Arbeit schrittweise wieder aufgenommen, sagt Unternehmenssprecher Dr. Stefan Caspari. Ähnlich wie bei Föhl wurden auch hier mehrere präventive Maßnahmen umgesetzt und die Fabriken professionell desinfiziert. „An der Pforte wird die Körpertemperatur der Beschäftigten gemessen, um mögliche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen“, so Caspari. Da sich die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht verringert habe, besteht auch weiterhin ein generelles Reiseverbot von und nach China für alle Stihl-Mitarbeiter .

Seit Anfang vergangener Woche ist auch das Kärcher-Werk in Changshu im Großraum Shanghai wieder in Betrieb und es herrscht dort Mundschutzpflicht. „Es wird bis Ende kommender Woche sukzessive wieder hochgefahren. Auch die Vertriebsstandorte in Shanghai und Hongkong sind geöffnet“, sagt Pressesprecher David Wickel-Bajak. Und auch bei Kärcher besteht weiterhin ein Dienstreiseverbot von und nach China bis einschließlich 23. Februar. „Bezüglich einer eventuellen Verlängerung wurde noch nicht entschieden.“ Corona-Krankheitsfälle innerhalb der rund 1000-köpfigen chinesischen Kärcher-Belegschaft gebe es nach seinen Informationen nicht, sagt Wickel-Bajak.