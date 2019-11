Rems-Murr-Kreis Fragen und Antworten zur Wildschweinjagd

Worauf müssen Sie achten?

Am besten sollte man die betroffenen Waldgebiete an diesen beiden Freitagen nicht aufsuchen, um sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Zudem kommt es zu Sperrungen von Straßen und Waldwegen sowie Geschwindigkeitsreduzierungen. Also: Auch beim Autofahren aufpassen!

Die Drückjagd am 22. November findet in den Jagdrevieren Winnenden, Birkmannsweiler (Hofkammerwald), Bürg-Baach, Zwerenberg, Oppelsbohm, Rettersburg, Schulerhof, Linsenhof, Kieselhof, Drexelhof, Öschelbronn und Königsbronnwald statt. Straßensperrungen wurden der Redaktion dieser Zeitung trotz Nachfrage in den entsprechenden Ämtern nicht genannt. Waldwege sind jedoch auf jeden Fall bereits seit Donnerstagabend bis Freitag 16 Uhr gesperrt. Auf verschiedenen Straßen werden Geschwindigkeitsreduzierungen erlassen.

Die Drückjagd am 29. November findet in den Jagdrevieren Winnenden-Schelmenholz, Birkmannsweiler, Breuningsweiler, Hanweiler, Korb, Kleinheppach, Großheppach sowie im Waiblinger Stadtwald (Kreuzeiche) statt, also vor allem auf der Buocher Höhe. Die entsprechenden Waldwege sind ab Donnerstagabend bis Freitagmittag gesperrt. Die Ortsverbindungsstraßen Korb–Hanweiler und Lehnenberg–Breuningsweiler sind an diesem Tag von 8.30 bis 12.30 Uhr voll gesperrt. Ebenso sind die Weinbergwege in Hanweiler gesperrt. Weitere betroffene Straßen sind geschwindigkeitsreduziert.