Rems-Murr-Kreis Frauen im Gemeinderat unterrepräsentiert

Rems-Murr-Kreis Kaisersbacher Gemeinderat hat höchste Frauenquote

Rems-Murr-Kreis. Den höchsten Frauenanteil in einem Gemeinderat im Kreis hat Kaisersbach. Mit 41,7 Prozent liegt die Kommune im Vergleich ganz vorne. Eine Analyse der Kommunen zeigt, dass Frauen in den Gemeinderäten im Rems-Murr-Kreis noch immer unterrepräsentiert sind, in Kaisersbach, Waiblingen und Backnang sind es jedoch verhältnismäßig viele. Drei Gemeinderätinnen sagen, was bei ihnen im Ort richtig läuft.