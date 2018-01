Rems-Murr-Kreis Ganztägige Warnstreiks im Kreis

Am Montag/Dienstag hätten sich die IG- Metall-Mitglieder von Stihl in Neustadt, Bosch-Werk Murrhardt und Bosch WaP in Waiblingen „mit überwältigender Mehrheit dafür entschieden, ihren Forderungen mit einem ganztägigen Warnstreik Ausdruck zu verleihen. Nachdem die letzte Verhandlungsrunde sowie ein weiterer Einigungsversuch am Wochenende keine Annäherung der Arbeitgeberseite bewirken konnten und somit zu keinem Ergebnis in der laufenden Tarifrunde geführt haben, ist eine weitere Verschärfung der Arbeitskampfmaßnahmen unumgänglich“, so die Mitteilung der Gewerkschaft.

Erst am vergangenen Mittwochmittag demonstrierten rund 500 Metallarbeitnehmer auf dem Waiblinger Rathausplatz für sechs Prozent mehr Lohn.