Rems-Murr-Kreis Gasthaus Zum Hirschen: Sterneküche aus Fellbach

Konzentration aufs Wesentliche prägt seine Küche: „Früher habe ich fünf Sorten Brot gebacken, heute eine geile“, nennt er als Beispiel. Dieses eine Brot zeichnet sich durch einen besonders hohen Eiweißgehalt des Mehls aus und geht 48 Stunden, bevor es in den Ofen kommt. Dazu gibt es Butter aus eigener Herstellung: „Bio-Sahne, verfeinert mit Joghurt und Sauerrahm - so einfach kann Genuss sein“, sagt Karrer. Simple, aber hochwertige frische Produkte verarbeitet er in seiner Küche, egal ob es Maultaschen gibt oder Trüffel. Vor allem im Gasthaus setzt Karrer ganz bewusst auf den Mix aus exklusiven Zutaten und klassischer Hausmannskost.

Eine Drei-Generationen-Speisekarte ist sein Anspruch: „Unsere Gäste sollen sich in ungezwungener Atmosphäre wohlfühlen und gerne auch ihren Hund oder ihr Baby mitbringen.“ Das ist für ihn die Form der Gastronomie, die heute gefragt ist – Sterne-Restaurants nähmen viele Menschen immer noch als steif wahr.

Einfache Gerichte machen auch glücklich

Für ihn selbst verlieren Auszeichnungen von Jahr zu Jahr an Bedeutung: „Sterne sind nicht mehr das, was sie einmal waren“, sagt Karrer. Auch für die Gäste seien Kritiken heute weniger entscheidend. Viele seien so versiert im Geschmack, dass sie sich ohnehin nicht mehr von den Restaurantführern leiten ließen, beobachtet der Spitzenkoch.

Für Armin Karrer hat Genuss viele Facetten, auch einfache Gerichte machen ihn glücklich. „Zu Hause koche ich inzwischen vor allem schnell“, verrät der Sternekoch. Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan, Olivenöl und frischem Basilikum - mehr braucht er nicht. Manchmal natürlich schon. Denn auch ein Sternekoch kehrt in seiner wenigen Freizeit gerne mal den Töpfen den Rücken und lässt sich auswärts bekochen. Dann muss es kein Sternelokal sein: Wenn er selbst Essen geht, dürfen in der Regel seine drei Kinder entscheiden, wo sie sich wohlfühlen. Das Wichtigste ist, gemeinsam an einem Tisch etwas Gutes zu essen, ein Glas Wein zu genießen und gute Gespräche zu führen: „Das ist für mich Balsam für die Seele.“