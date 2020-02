Rems-Murr-Kreis Geboren am 29. Februar: Geburtstag nur alle vier Jahre

Das ist übrigens nach Empfehlung des BGB das offizielle Feierdatum für alle 29-Februar-Geborenen. Denn erst mit Vollendung des 28. Februars habe man auch das Lebensjahr vollendet (§ 188). Statistisch gesehen feiert man nur 20 Mal den Geburtstag tatsächlich am 29. Februar.

Zwischen einem und vier Kinder im Kreis werden am 29. Februar geboren

Genaue Zahlen darüber, wie viele Menschen in Deutschland an einem 29. Februar Geburtstag haben, sind nicht so einfach zu ermitteln. Das Statistische Bundesamt weiß zwar, wie viele Babys so durchschnittlich an einem Februartag auf die Welt kommen – etwa 2040 – aber die genauen Geburtstermine erfasst es nicht. Das Land Baden-Württemberg meldet immerhin, dass dieses Jahr rund 7000 Baden-Württemberger am Schalttag Geburtstag feiern können.

Für den Rems-Murr-Kreis gibt es von den Standesämtern konkretere Zahlen, die man aber alle einzeln einholen muss. Schorndorf vermeldet beispielsweise für die letzten beiden Schaltjahre 2016 und 2012 am 29. Februar jeweils genau ein Kind mit diesem besonderen Geburtsdatum. 2008 war dafür Fehlanzeige. Waiblingen dagegen verzeichnet für den 29. Februar 2008 sogar vier Geburten, zwei im Jahr 2012 und dafür im letzten Schaltjahr 2016 gar keine.

Die Rems-Murr-Kliniken können wegen ihrer noch jungen Geschichte nur auf das letzte Schaltjahr 2016 zurückblicken und zählen insgesamt vier Geburten – drei, davon eine Zwillingsgeburt, am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden und eine an der Rems-Murr-Klinik Schorndorf. Durchschnittlich kommen nach eigenen Angaben in den Rems-Murr-Kreißsälen pro Tag rund acht Kinder auf die Welt.

Kein Drama im Kreißsaal

Ob es denn auch Anekdoten rund um diesen speziellen Geburtstermin gibt, wollen wir natürlich wissen. Spielen sich da vielleicht Dramen im Kreißsaal ab, verweigern Mütter strikt die Geburt bis nach Mitternacht, weil sie ihrem Kind das Schicksal des 29. Februar ersparen wollen? Nein, heißt die für Journalisten enttäuschende, aber für alle anderen Beteiligten erfreuliche Antwort. Alles so wie immer. Anscheinend ganz und gar kein Horrortermin.

Das bestätigt auch Sonja Leicht aus Großheppach. Als sie merkte, dass ihre Tochter Cecilia vor acht Jahren wohl am 29. Februar auf die Welt kommen wollte, war sie zwar nicht begeistert. Cecilia kam nämlich etwas früher als es der ausgerechnete Geburtstermin hätte vermuten lassen. Aber nun „hat man sich daran gewöhnt“ sagt sie. „Jeder muss lachen, wenn er hört, an welchem Datum sie geboren wurde.“ Tochter Cecilia selbst findet ihr Geburtsdatum sogar ziemlich cool. Sie ist die Einzige in der Klasse, die an diesem besonderen Datum geboren wurde und findet es wunderbar. Dieses Jahr wird sie zwei, wie sie schelmisch sagt, und feiert natürlich richtig – sogar zweimal. Es ist ja immerhin nur alle vier Jahre der 29. Februar.

Ob übrigens Lena Gercke und Benedikt Höwedes auch groß feiern, ist nicht bekannt. Nur dass beide 32 (oder acht) werden, das steht fest.

Info: Warum und wann gibt es das Schaltjahr?

Die Erde benötigt 365,2422 Tage für den Lauf um die Erde – rund sechs Stunden länger als im Kalender vorgesehen. Deswegen werden die überzähligen Stunden alle vier Jahre mit einem Schalt-Tag ausgeglichen. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen: Die Jahre, die ein Jahrhundert abschließen und nicht durch 400 teilbar sind, sind keine Schaltjahre (1800, 1900, 2100 usw.). Sind sie aber durch 400 teilbar, zählen sie wieder als Schaltjahr (das Jahr 2000 zum Beispiel zählt dazu).