Rems-Murr-Kreis Go-Ahead: Neues Jahr, altes Leid?

Ein-, Zwei- Dreiteiler? Der Pressesprecher ordnet ein

Anruf bei Erik Bethkenhagen, Pressesprecher von Go-Ahead: Ist das möglich? „Das kann nur ein absoluter Einzelfall gewesen sein. Ich habe nie gehört, dass nur ein Einteiler fährt.“ Und Zweiteiler? Normalerweise seien Dreiteiler im Einsatz.

Sicher, im Sommer und Herbst seien die Züge oft zu kurz gewesen. Mit den neuen Flirt-Triebwagen der Schweizer Firma Stadler gab es Startprobleme, die Software war nicht ausgereift und kam mit den unterschiedlichen Bahnsteighöhen im Remstal nicht klar. Schiebetritte fuhren nicht aus oder kollidierten mit dem Beton, Fehlermeldungen blockierten Türen, Wagen mussten in die Werkstatt. Aber: Mittlerweile habe Stadler eine neue Software programmiert, sie wurde in den Zügen aufgespielt – die Probleme seien also gelöst!

Was nichts daran ändert, dass uns Leser eben immer noch von Stummelbähnchen berichten. Dieser Widerspruch lässt sich auf die Schnelle nicht lösen. Deshalb unsere Zeitungsbitte: Liebe Pendler, falls in den nächsten Tagen morgens ein Ein- oder Zwei-, aber kein Dreiteiler kommen sollte – mailen Sie uns an kreis@zvw.de.

Unruhe auch in Aalen

Und die Pünktlichkeit? Dazu gibt es auf www.go-ahead-bw.de recht aktuelle Statistiken. Die Daten geben zwar nicht punktgenau für das Remstal Auskunft, sondern nur pauschal für alle Go-Ahead-Fahrten in Baden-Württemberg – aber ein grobes Bild zeichnet sich doch ab:

Laut interner Go-Ahead-Auswertung lag die Pünktlichkeit in den letzten beiden Dezemberwochen 2019 bei akzeptablen 91 Prozent und zwischen Ende November und Mitte Dezember bei etwa 79 Prozent, was schlecht ist. Diese Werte sind obendrein doppelt relativierungsbedürftig ...

„Pünktlich“ bedeutet nicht „auf die Minute da“, sondern „maximal sechs Minuten verspätet“. Haargenau fahrplankonform kam, grob über den Daumen gepeilt, nur etwa jeder zweite Zug.

Die Besucher schimpften ordentlich

Züge, die ganz ausfallen oder nur einen Teil der vorgesehenen Strecke fahren, fließen nicht in die Pünktlichkeitsstatistik ein – von Mitte bis Ende Dezember verging kaum ein Tag, an dem die Teil- oder Totalausfallquote nicht um die 10-Prozent-Marke herum pendelte.

Die Probleme wühlen auch den benachbarten Ostalbkreis auf: In Aalen fand vor einigen Tagen eine Gesprächsrunde mit dem örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter statt. Die Besucher schimpften ordentlich – wobei sich aber wieder einmal zeigte, dass Go-Ahead eindeutig nicht an allem schuld ist.

Zuständig für die Strecken-Infrastruktur ist nämlich die DB Regio. Und wegen Stellwerkstörungen oder Bauarbeiten sind immer wieder zwischen Gmünd und Stuttgart Passagen unbefahrbar. Ersatzbusse pendeln dann zur Überbrückung. Eigentlich ...

Die Züge seien immerhin sauber

Ein Mann aber erzählte: Er sei auf dem Weg von Stuttgart nach Aalen nachts um 23 Uhr in Waiblingen gestrandet und nicht mehr weitergekommen; kein Ersatzbus in Sicht. Also habe er für 160 Euro per Taxi heimfahren müssen – die Deutsche Bahn habe ihm eine Schadensersatzzahlung verweigert.

Ein anderer berichtete von einer Tour nach Stuttgart, die in Gmünd geendet sei. Ersatzbus? Nichts, nada, niente. Taxipreis zum Flughafen: 148 Euro. Seither führe er einen Papierkrieg mit der DB um Entschädigung.

Bei der Frustsitzung in Aalen gab es neben vielen Beschwerden auch ausdrückliches Lob für Go-Ahead: Die Züge seien immerhin sauber – und das Personal glänze mit Freundlichkeit, Geduld, Hilfsbereitschaft. Das können wir von der Zeitung aus eigener Pendler-Erfahrung bestätigen.

Bemerkenswert: Im Publikum saßen sogar zwei Go-Ahead-Beschäftigte. Ein Zugbegleiter sagte, er arbeite 200 Stunden pro Monat, weil es an Personal fehle. Seine Kollegin erklärte: Trotz aller Nöte – sie habe bei Go-Ahead ihren „Traumjob“ gefunden.

Solange diese Leute so motiviert sind, geben wir die Hoffnung nicht auf.