Rems-Murr-Kreis Go-Ahead startet wohl mit neuen Zügen

Wird der Wechsel reibungslos funktionieren? Ist damit das jahrelange Chaos mit Zugausfällen und überfüllten Waggons auf dieser Strecke vorbei? Darüber spricht Liviana Jansen mit unserem Verkehrsexperten Martin Winterling in unserer neuen Podcast-Folge .

Auch Go-Ahead, ab 9. Juni Betreiber der Strecken Stuttgart-Aalen-Crailsheim und Stuttgart-Karlsruhe, droht der Plan B, nämlich mit alten, geliehenen Zügen an den Start gehen zu müssen. Wie berichtet , liegt für die Flirt (Flinker Leichter Intercity- und Regional-Triebzug)-3-Züge von Stadler noch keine Zulassung vor, wie die Pressestelle des Eisenbahn-Bundesamtes auf Anfrage bestätigte. „Das Zulassungsverfahren für die 3- und 4-teiligen Züge ist noch nicht abgeschlossen“, teilt das EBA mit. Für die 5- und 6-teiligen Züge liegt dem EBA seit wenigen Tagen eine Dokumentation vor. Sie werde aktuell geprüft. „Wir bitten um Verständnis, wenn wir zum Zeitplan keine Prognose abgeben können und regen an, zu dieser Frage gegebenenfalls den Hersteller zu kontaktieren.“

„Ich bin zuversichtlich, dass Ende Mai ein Haken dran ist“

Am Mittwochabend gaben sowohl das baden-württembergische Verkehrsministerium wie auch Go-Ahead-Geschäftsleiter Hans-Peter Sienknecht Entwarnung: „Ich bin zuversichtlich, dass Ende Mai ein Haken dran ist.“ Bei Gesprächen in dieser Woche habe das EBA Signale gesandt, dass die Zulassung für die drei- und vierteiligen Züge der Remsbahn in der nächsten Woche erfolgt; und auch für die längeren Züge auf der Strecke Stuttgart-Karlsruhe gebe es Zeichen, dass das EBA sie rechtzeitig vor dem 9. Juni zulasse.

Das bedeutet für die Fahrgäste, dass ab Pfingsten moderne Züge unterwegs sind, die vom Land für Milliarden gekauft und an die neuen Betreiber verpachtet werden. Die einheitlich gelbweißen „bwegt“-Züge sind kein Vergleich zu den alten, rot angemalten Silberlingen oder den jetzigen Doppelstock-Wagen der Bahn. Die Ausschreibung des Landes sah vor, dass die Züge barrierefrei sind, dass es ein Fahrgastinformationssystem im Zug gibt, WLAN, Toiletten und Klimaanlage.

Für Kinderwagen und Fahrräder gibt es viel Platz. Ein Wermutstropfen ist, dass die neuen Züge weniger Sitzplätze bieten als die alten. Dafür wird die Remsbahn künftig im Halbstundentakt bedient, so dass sich die Fahrgäste auf zwei Züge verteilen. In den Hauptverkehrszeiten morgens und abends sind künftig übrigens längere Züge unterwegs als in den wenig frequentierten Zwischenzeiten.