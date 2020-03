Rems-Murr-Kreis Hände weg vom Handy während der Fahrt

Rems-Murr-Kreis.

„Nach Handynutzung Unfall verursacht“ – nur selten ist in Polizeimeldungen dieser Unfallgrund so unmissverständlich benannt. Warum das so ist, liegt nahe: Meist lässt sich nämlich gar nicht nachweisen, dass jemand beim Fahren die Finger nicht vom Smartphone lassen konnte. In Polizeimeldungen heißt es dann: „aus ungeklärter Ursache“ oder „infolge von Unaufmerksamkeit“.