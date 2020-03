Rems-Murr-Kreis Hasenpest breitet sich weiter aus

Wann trat der erste Fall von Hasenpest im Rems-Murr-Kreis auf?

Die Hasenpest breitet sich aus in Deutschland, Baden-Württemberg und im Rems-Murr-Kreis. Die erste Meldungen über die Tierkrankheit hat es im Jahr 2010 gegeben, als der erste Fall von Hasenpest erstmals in Oppenweiler aufgetreten ist. In den Vorjahren war die Pest bereits in den Nachbarlandkreisen aufgetreten. Weitere Fälle im Kreis wurden 2013 in Aspach und Kernen sowie 2018 in Kirchberg gemeldet.