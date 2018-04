Rems-Murr-Kreis Hier wird am Donnerstag gestreikt

Was fordern die Gewerkschaften?

Die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sollen künftig 6 Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr Gehalt pro Monat bekommen. Auch die Gehälter von Auszubildenden und Praktikanten sollen um 100 Euro pro Monat erhöht werden. Die Arbeitgeber lehnen das bisher ab. Mit den Warnstreiks möchte die Gewerkschaft, die einen Tarifabschluss bis zum 16. April fordert, den Druck erhöhen.

Fahren Züge und Busse?

Der Streik betrifft alle Stadtbahnen (U1 bis U34) und Busse der SSB, die im Stadtgebiet Stuttgart und mehreren Nachbarstädten wie zum Beispiel Fellbach, Remseck, Gerlingen und einigen Städten auf den Fildern verkehren. Auch die Zahnradbahn und die Seilbahn der SSB werden bestreikt. Die Kundenzentren der SSB und die Fundstelle bleiben geschlossen.



Dagegen werden die Busse von Privatunternehmen, die im Auftrag der SSB auf SSB-Linien fahren, nicht ausfallen. Von dem Streik nicht betroffen sind die Linien 36, 38, 64, 66, 67, 90 und 98. Auf folgenden Linien finden einzelne Fahrten statt: 35, 37, 54, 60, 71, 73, 74, 75, 76, 77 und 91.

S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht vom Streik betroffen. Auch die Busse der privaten Verkehrsunternehmen und des Regiobus Stuttgart, die überwiegend in den Verbundlandkreisen eingesetzt werden, fahren wie gewohnt. Für die Mitarbeiter dieser Verkehrsunternehmen gelten andere Tarifverträge.

In der elektronischen Fahrplanauskunft werden laut VVS werden ab Dienstag, 10. April, die Fahrverbindungen am 12. April automatisch ohne die bestreikten Verkehrsmittel angezeigt. Fahrgäste können sich so schnell einen Überblick verschaffen, ob eine Verbindung auch ohne Stadtbahn und Bus möglich ist, eventuell verbunden mit einem längeren Fußweg.

Kann ich mein Kind wie gewohnt in die Kita bringen?

Auch Kindertagesstätten sind vom Streik betroffen. In der Regel informieren diese die Eltern im Voraus darüber, ob sie an den entsprechenden Tagen öffnen werden oder nicht.

Zu folgenden Kitas liegen unserer Redaktion bereits Informationen vor:

Berglen: Das Kinderhaus Steinach bleibt am Donnerstag geschlossen, wie die Gemeinde Berglen in einer Pressemitteilung mitteilt. Eine Notgruppe wird eingerichtet. Die Platzvergabe erfolgt über die Einrichtungsleitung des Kinderhauses Steinach. Betroffene Eltern können sich für weitere Informationen bis Mittwoch, 11. April, direkt im Kinderhaus Steinach unter der Telefonnummer 07195/73111 melden.

Beutelsbach: Im Waldkindergarten wird nicht gestreikt; die Erzieherinnen im Badkindergarten (drei Gruppen) sind noch unentschieden, Infos über einen möglichen Streik folgen eventuell zu einem späteren Zeitpunkt; Streik: das Kinderhaus Benzach mit seinen vier Gruppen bleibt komplett geschlossen; ebenso der Burgkindergarten: beide Gruppen sind nicht besetzt; im Stiftskindergarten streiken einzelne Erzieherinnen, eventuell werden ein oder zwei der vier Gruppen geschlossen.

Endersbach: Im Kindergarten Halde, im Kindergarten Trappeler, im Kindergarten Schulstraße und im Kinderhaus Steinäcker wird nicht gestreikt; im Kinderhaus Halde IV streiken ein oder zwei Erzieherinnen, das Haus bleibt aber offen.

Großheppach: Im Kindergarten Pfahlbühlstraße sowie im Kindergarten Pfarrgasse wird nicht gestreikt; die Erzieherinnen der beiden Krippengruppen im Kinderhaus Zügernberg streiken hingegen: die betroffenen Gruppen werden gegebenenfalls geschlossen, die anderen beiden bleiben offen.

Leutenbach: Auch in Leutenbach wird gestreikt. Geschlossen sind die Kindergärten Walzenhalde, Mühlefeld, Schwalbenweg und Fröbelstraße. Im Hummerholz wird es eine Notbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr geben, jedoch ohne Mittagessen und für maximal 25 Kinder, die normalerweise hier betreut werden. Anmeldungen unter ) 0 71 95/1 89 52. Geöffnet sind die Kinderkrippen Leutenbach und Nellmersbach, der Kindergarten Lange Äcker sowie Horte und Kernzeit Nellmersbach und Weiler zum Stein. Aktuelle Informationen zu den Streiks und Notgruppen in Leutenbach finden Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde.

Schnait: Der Kindergarten Beethovenstraße und das Kinderhaus Lessingstraße werden nicht bestreikt.

Schwaikheim: Auch die Gemeinde Schwaikheim rechnet am Donnerstag mit Streiks und damit einem eingeschränkten Betrieb in den Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Derzeit arbeitet die Gemeindeverwaltung an einem Notfallplan für diesen Tag, der auf der Erfahrung aus den Vorjahren basiert. Er werde den Eltern rechtzeitig bekanntgegeben, teilt die Gemeinde Schwaikheim mit.

Strümpfelbach: Kein Streik der Erzieherinnen des Kindergartens Hauptstraße.

Schorndorf: Die Informationen auf der Internetseite der Stadt Schorndorf werden regelmäßig aktualisiert. Der Stand am Dienstag (15.30 Uhr):



Folgende Kindergärten werden bestreikt:

Burgstraße

Konnenberg

Ellenberg, Schornbach

Kohläcker-Ghai, Haubersbronn

Kindergarten Buhlbronn

Kita Wirbelwind

Stadthaus

In diesen Einrichtungen wird es keine Notgruppen geben.



Folgende Kindergärten bleiben geöffnet:

Schurwaldwichtel, Schlichten

Rainbrunnen

Aichenbach

Hinter dem Zaun, Weiler

Waiblingen:

Folgende Kindertageseinrichtungen werden am Donnerstag bestreikt:

Kita Beim Wasserturm

Waldgruppe Hegnach

Kita Ringstraße

Kita Mühlweingärten (Haupthaus)

Außengruppe Mühlweingärten

Folgende Kindergärten bleiben offen:

Kita Salierstraße

Kita Bangertstraße

Kita Berg-Bürg

In folgenden Kitas gibt es eine Notbertreuung:

Kinderhaus Mitte: Notbetreuung für 50 Kindergartenkinder, Notbetreuung für zehn Kleinkinder, 7.00 – 15.00 Uhr

Kinderhaus Im Sämann: Notbetreuung für zehn Kleinkinder, keine Betreuung für Kindergartenkinder 7.00 – 14.00 Uhr

Kita Beim Salierschulzentrum: Notbetreuung für 40 Kindergartenkinder, 7.00 – 15.00 Uhr

Kita Im Burgmäuerle Notbetreuung für zwölf Kindergartenkinder, keine Kleinkindbetreuung, 7.00 – 12.00 Uhr

Kita Obsthalde: Notbetreuung für 45 Kindergartenkinder, keine Kleinkindbetreuung, 8.00 – 15.00 Uhr

Kita Taubenstraße: Notbetreuung für 40 Kindergartenkinder, keine Kleinkindbetreuung, 7.00 – 15.00 Uhr

Kita Kirchäcker: Notbetreuung für 30 Kindergartenkinder, Notbetreuung für zehn Kleinkinder, 7.00 – 13.00 Uhr

Wird der Müll abgeholt?

Der Müll wird wie gewohnt abgeholt, da die Müllabfuhr selbst nicht von dem Streik betroffen ist. Es nehmen jedoch Beschäftige der Abfallwirtschaft Rems-Murr teil. Die Deponien in Schorndorf und Winnenden sind deshalb an diesem Tag geschlossen. Die Deponie Kaisersbach hat donnerstags generell nicht geöffnet.

Wer keine andere Möglichkeit hat als am Donnerstag seinen Müll zu entsorgen, kann auf die Deponie in Backnang-Steinbach ausweichen. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr rät aber dazu, die Anlieferung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, da nur eine Notbesetzung vor Ort ist. Aus diesem Grund muss mit erheblichen Wartezeiten gerechnet werden.