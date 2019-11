Rems-Murr-Kreis Hilfe nach einer Vergewaltigung

Bislang war es so: Ein Mann ist über eine Frau hergefallen. Sie geht damit nicht zur Polizei, jetzt noch nicht, weil sie die Folgen einer Anzeige nicht überblicken kann. Hat da jemand in der Disco einem Mädchen was ins Getränk gemischt, was häufiger vorkommt – alles noch offen. Angst und Scham überlagern eh alles.

Die Polizei kommt später ins Spiel

Das Mädchen, die Frau, sie wollen aber doch aktenkundig niedergeschrieben haben, was ihnen geschehen ist. Und sie wollen vor allem untersucht werden, damit sie später bei einer Anzeige etwas in der Hand haben. Wer mit dieser Bitte an der Theke der Rems-Murr-Kliniken stand, der bekam bislang zu hören: Die Krankenkasse bezahlt das nicht. Oder: „Kommen Sie in Begleitung der Polizei wieder.“