Rems-Murr-Kreis Hochwassergefahr: So ist die Lage an der Rems

Rems-Murr-Kreis.

„Mir hen a bissle a höheres Wasser“. Ganz entspannt sieht der Technische Leiter des Wasserverbandes Rems am Montag Mittag die Lage an der Rems . Hans-Peter Sieg beobachtet den Wetterradar, kann damit Entwarnung für den Montag geben, rechnet freilich für die Nacht auf Dienstag mit vermehrtem Regen. Das kann Starkregen sein. Könnte freilich auch ein ungeheurer Platzregen sein, so wie vor wenigen Jahren in Schwäbisch Gmünd. Dann müssten wirklich die Alarmglocken schrillen. Es sieht Stand Montag aber danach aus, dass Wind hinzukommt und damit die Regenwolke nicht über einen Gebiet länger stehen bleibt.